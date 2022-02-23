Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ileSenegal'i ziyaret eden ve daha sonrasında Gine Bissau'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu programı iptal ederek saat 06.47'de Türkiye’ye döndü.

Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.



Erdoğan'ı karşılamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in geldiği öğrenildi.

