Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzlerce milyar dolarlık kaynağı milletimizin hizmetine sunduk

"MİLYARLARCA DOLAR MİLLETİMİZİN CEBİNE GİRECEK"



Biz Karadeniz gzını ülkemize getirerek milyarlarca dolarlık kaynağı ülkeye sunduk. Ülkenin kaynaklarını her ferdine bölüştürme sözünü yerine getirdik. Terörden temizlediğimiz Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol kaynağını bulduk. Konya'da panelini de kendimizin ürettiği ülkemizin en büyük Güneş enerjisi santralini kurduk. Bunların sonunda milyarlarca dolar milletimizin cebine girecek. Şimdiden bunun hazırlıklarına başladık. Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız.



Gençlerimize her alanda karşılıksız destek vereceğiz.



Ben Mersin'e güveniyorum. İnanıyorum ki Mersin 14 Mayıs'ta bizi yalnız bırakmayacaktır.



Mersin'e son 21 yılda 98 milyar lira yatırım yaptık. Bay Kemal senin belediye başkanın ne yaptı? Biz 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtası ile 5 bin 340 konut yaptık.



278 km'den devraldığımız bölünmüş yol mesafasini 567 km'ye çıkardık. Mersinli çiftçileirmize önemli bir destek verdik. Bu konuda da çiftçimizi rahatlatacağız.Beş yeni organize sanayi bölgesi ve 11 AR-GE merkezi kurduk.



Akkakuyu Nükleer Santrali'ne geçen haftalarda ilk çubuk yakıtlarını getirdik.



Mersinli çifçilerim soruyorum traktörlerinizi aldınız mı? Almadınız değil mi? Bunlar milletin gözünün içine bakıp yalan söyler. Biz söylediğimiz her şeyi yaparız. Bu konu da rakip tanımıyoruz. 21 yılda bunları ortaya koyduk. Bütün attığımız bu damaların hepsi ortada. Yıllardır biz bu konuda muhalefetle değil, kendimiz ile yarışıyoruz.



Bu seçim bir varlık seçimidir. Türkiye Yüzyılı hayalimizin önündeki son takoz olan koalisyon masasının hevesini kursağında bıraktıktan sonra ülkemizin geleceğine daha güvenle bakacağız."