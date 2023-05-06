Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzlerce milyar dolarlık kaynağı milletimizin hizmetine sunduk

Son dakika haberi! : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Zaman Doğru Adam" mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. İnşallah tüm eş ve dostlarımızı da sandığa götüreceğiz. Bu seçimde teröristlere ülkeye bırakmayacağız. Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var. Buradan Mersin'İn komşuları Karaman, Niğde ve karşıdaki KKTC'ye selamlarımı gönderiyorum.

Biliyorsunuz Mersin'e daha önce gelecektim. O günlerde küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını uzaktan bağlantı ile gerçekleştirmek zorunda kaldım. Mersin'in ülkemizin sanayisinde, ticaretinde, tarımında ayrı bir yeri var. Mersin bizim büyük bir liman şehrimiz. Biz Mersin'i Arap'ı ile Kürt'ü ile seviyoruz. Bizim dinimizde ayrım yok.