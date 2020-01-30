Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz.

Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın adeta ortasına düştü. Deprem sonrası bazı kendini bilmezler sosyal medyada alçakça mesajlar yayınladı.

Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele eden güçlü bir Türkiye var.

Birileri hala Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor.

Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.

Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor.

Terör örgütlerine destek verenler zalim rejimler halkına saldırırken görmezden geliyor.

Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Utanmadan diyorlar ki "Filistin'e yeni haklar getiriyoruz". Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler. Bu konuyu bugün MGK toplantısında ele aldık.

Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur.