Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zarar gören yerler afet bölgesi ilan edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.





Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İSVEÇ-FİNLANDİYA İLE MUTABAKAT

''Bazıları İsveç ve Finlandiya ile mutabakatı üyelik olarak kabul ediliyor ancak biz davete evet dedik. Ve bunun da şartları var. Teröre yönelik şartlarımızı koyduk, şartlar kabul edildi. Bu süreçten de başarıyla çıktık.

ATİNA İLE ADALAR GERİLİMİ

Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Ancak Yunanistan sözünde durmuyor, sıkıntı burada ortaya çıkıyor.

Putin ve Zelenski ile randevu için görüşmeler sürüyor. Bizim üzerimizden tahılın gönderilmesini sağlayabiliriz.

''AFET BÖLGESİ İLAN ETTİK''



Son dönemde ciddi afetlerler karşı karşıya kaldık. Tüm kurum ve kuruluşlarımız afetler karşısında yoğun bir çalışmayla kısa zamanda bunların üstesinden geliyor. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Düzce, Sakarya bu sıkıntıyı yaşadılar fakat bunların da üstesinden geldik geliyoruz. Yoğun bir şekilde kurumlarımız çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu zarar gören bölgeleri, özellikle genel hayata etkili olan yerleri, afet bölgesi ilan ettiğimizi söyleyeyim. Afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler neyse bunları da süratle gerçekleştireceğiz''