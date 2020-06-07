Cumhurbaşkanı Erdoğan Zarifoğlu ve Karakoç'u rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.



Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/X7RZHt4hKU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020