Cumhurbaşkanı Erdoğan Zarifoğlu ve Karakoç'u rahmetle andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

Anadolu Ajansı 07.06.2020 - 14:46

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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