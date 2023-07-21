Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu ayrıntılarıyla ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.