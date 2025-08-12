Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Erdoğan, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.