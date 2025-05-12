Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbakanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, dün Vladimir Putin'le bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştüğünü açıkladı.



Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.



Erdoğan, barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür eden Zelenski, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savaşın sona erdirilmesine yardımcı olabilecek Türkiye'deki toplantının kilit ayrıntılarını görüştüm. Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım. Ateşkes ihtiyacı konusunda ortak bir görüşü paylaşıyoruz." dedi.

"PUTİN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"



Ateşkesin sağlanmasının ardından gözlemlenmesinin önemli olduğunu belirten Zelenski, "Putin ile doğrudan görüşmeye hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam etmemiz büyük önem taşımaktadır. ABD ile sürekli temas halinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben barışın sağlanması için ortak çabalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık." dedi.