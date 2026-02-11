Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeynep Güneş'e saldırıyı lanetledi, Özgür Özel'e tepki gösterdi

Özellikle dış ilişkiler noktasında yoğun bir temas trafiğimiz söz konusu. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ve Mısır’a önemli birer ziyaret gerçekleştirdik. Suudi Arabistan ile yaptığımız anlaşma stratejik bir öneme sahip. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele almanın yanı sıra Filistin, Suriye, Sudan başta olmak üzere güncel meseleleri kapsamlı şekilde istişare ettik. Her iki ziyaretimizden enerjiden savunmaya farklı alanlarda imzaladığımız toplam 12 anlaşmayla döndük. Özellikle yenilenebilir enerji alanında Suudi Arabistan’la imzaladığımız anlaşma stratejik öneme sahiptir. Bu anlaşmaya göre inşallah Suudi şirketleri Türkiye’de toplam 5000 megavat gücünde güneş ve rüzgâr santralleri inşa edecek. İlk aşamada Sivas ve Karaman’da biner megavatlık güneş enerjisi santralleri kurulacak. Bu anlaşmayla Türkiye'de güneş enerjisi santralleri kuracağız. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ağırlayacağız. Temaslarımızın temel nedeni bölgesel barışa katkı sunmaktır. Tüm aktörlerle görüşüp önerilerimizi paylaşıyoruz.

"SURİYE KONUSUNDA TAVRIMIZ NET"

Bilhassa komşumuz Suriye’nin yaklaşık 14 yıldır hasretini çektiği istikrara, barışa, huzura süratle kavuşması en büyük temennimizdir. Suriye konusunda tavrımız net. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır da bizimle aynı fikirde. Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur. Şiddetin daha büyük şiddeti besleyeceği unutulmamalıdır, süreç zehirlenmemelidir. Suriye'nin kaynakları tünel kazmaya harcanmamalı.

Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, buradan hem ülkemiz içinde hem dünyada Türk dış politikasının eksenini anlamaya çalışanlara bugün bir kez daha seslenmek istiyorum. Türkiye bölgesinde nüfuz arayışında değildir. Tahakküm peşinde değildir. Başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Tam tersine biz samimi bir şekilde kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz.

Suriye'ye 2 TIR yardım gönderildi. Türkiye olarak bize ne görev düşüyorsa yerine getirdik."

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

“Suriye'de biz can kurtarma peşindeyken ana muhalefet kışkırtıcı söylemlerle selden kütük kapma telaşına düşmüştür. Biz CHP'nin başındaki zattan bir proje üretmesini beklemiyoruz. Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan da ümidimiz kalmadı. Beyefendi günlük hayatta seviyesiz kelimeleri kullanıyormuş. Ne kendisini ne CHP'yi yönetebiliyor. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlara da sabır versin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Küfretmeden siyaset yapılmalı. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla değişmiyor. Biz eskisinden şikayet ediyorduk, yerine gelen daha kötü çıktı.

Yönettikleri şehirlerde vatandaşlar susuzken ana muhalefet deprem bölgesindeki çalışmaları küçümsüyor. Üç yıl sonra bile somut projeleri olmayanların, hükümetimize dil uzatmaları edepsizliktir.

Gelelim bugünkü esas konumuza. Ülkemizde son 23 yılda yaşanan doğal afetlerin hiçbirinde vatandaşlarımızı asla ihmal etmedik. Hele afetzedelerimize faizle ev ödetmedik. Bakınız İzmir'de afet konutlarının aylık taksidi bin 600 lira, Elazığ'da bin 60 lira. Her bir kardeşimiz son derece sembolik rakamlarla ev sahibi oluyor.

"DEPREMZEDELERİMİZİN KONUTLARI FAİZSİZ OLACAK"

Son kabine toplantısında konuyu titiz bir şekilde değerlendirdik. Özellikle yuvalarına kavuşan depremzedelerin bizi çok iyi dinlemesini istiyorum. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki vatandaşlarımız faizsiz evlerine kavuşacak. Yapılan tüm konutların 455 bin konutun altyapı masraflarını biz karşılıyoruz. Konutların yüzde 65'ini devlet ödüyor. Kalan fiyat üzerinden yüzde 50 indirim yapıyoruz. Dahası iki yıl boyunca ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeme yapacak. 3+1 konut için 18 yıl boyunca 8 bin 750 lira ödeme yapılacak.

16 aydır sabotajlara rağmen Terörsüz Türkye sürecini başarıyla yürüttük. Süreci başarıya ulaştıracağız. Süreç komisyonu raporu tamamlamak üzere. Komisyon raporunun açıklanmasını müteakip siyaset kurumuna daha afazla görev ve sorumlululuk düşecek. Türkiye'nin terörsüz istikbali için en doğru olanı kararlılıkla yapacağız. Meclisimiz sürecin yeni aşamasında da görevini yerine getirecektir. Her zamankinden daha yapıcı olacağız.

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANI DEĞİŞTİ

Dün gece iki bakanlığımızda nöbet değişimi yaşandı. Yılmaz Tunç ile Ali Yerlikaya'yı bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum."

ERDOĞAN'DAN GAZZE BARIŞ KURULU TOPLANTISI SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası Meclis'ten ayrılırken bir basın mensubunun, "19 Şubat'ta ABD'de düzenlenecek Gazze Barış Kurulu Toplantısı'na katılacak mısınız?" sorusuna ise "Daha bana davet gelmedi." yanıtını verdi.