Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulüm kimden gelirsen gelsin hakkı savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda konuştu.

Şule Yüksel Şenler'in sergilediği dik duruşuyla kendisi ve eşi dahil milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu belirten Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi minnetle ve özlemle yad ediyorum. Şule Yüksel Şenler adalet ışığının en güçlü yansımalarından biri oldu. Şenler'in şahsımın ve eşimin hayatında özel yeri vardır. Şule Yüksel Şenler defalarca tehdit edildi, davasından asla taviz vermemiştir." dedi.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim de katkımızla sağlanan ateşkesin ardından İsrail'in tüm ihlallerine rağmen yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Sudan'da Somali'de Yemen'de zor günler geçiren tüm mazlumlara şahsım ve milletim adına buradan dayanışma mesajları yolluyorum. Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık." diye konuştu.

“HER ZAMAN MAZLUMLARDAN YANAYIZ”

Erdoğan, her zaman mazlumlardan yana olduklarını vurgulayıp "En zorlu badireleri aşmayı çok şükür başardık. Haksızlığın karanlığı, hakikatin ışığını asla bastıramaz. Doğru; eninde sonunda kendine bir yol bulur ve çağlayan bir ırmak misali gönüllere akar." ifadelerini kullandı.