Cumhurbaşkanı Erdoğan: 105 milyar dolar rezerv var, Türkiye dimdik ayakta

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gerçekleşen Cuma namazının ardından soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut'taki patlamaya ilişkin sözlerle konuşmasına başladı. Erdoğan, Eski Lübnan Başbakanı Hariri zamanında da benzeri bir olayın yaşandığını hatırlatarak ''Lübnan halkının bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz'' dedi. Lübnan halkının her bakımdan yanında olduklarını ve bunu bildirdiklerini de ekledi.

YUNANİSTAN- MISIR ANLAŞMASI

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın hiçbir kıymeti yoktur. Yunanistan'ın Libya ile ilgili hiçbir alakası yok. Biz Libya ile anlaştıktan sonra işin üzerine atladılar. Size karşı yapılmış bir anlaşma değildir diyerek bize bilgileri yansıtıyorlar ancak olsa da olmasa da biz Libya konusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ



Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız; başta ABD olmak üzere, corona virüs seyrinden sonra çok ciddi dalgalanmaların olduğunu görürsünüz. Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var.

2020 Kasım'ında göreve geldik. 2002'de, 236 milyar dolar olan milli gelirimiz, 2019 yılında 754 milyar dolara çıktı.

105 milyar dolar rezerv var. Türkiye bir tırmanışta ancak bunu görmek istemeyenler var. Ben size belgelerle konuşuyorum. Bazı sıkıntılarımız var yok değil.

Yine göreve geldiğimizde IMF borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık.

''ZAMANLA YERİNE OTURACAK, BUNLAR GELİP GEÇİCİ''

Ben dövizinde altının da zamanla yerine oturacağını düşünüyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Dünki ekonomi toplantı düzeltmeye yönelik adımlardır.

Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha da güçlü olacağız.

Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Bugün terörle mücadelede neredeyiz. Bu mücadele öyle ücretsiz yapılmıyor.

Benim Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak ile ilgili yaptıkları karalamaların hepsi yetişemedikleri üzüme koruk deme şeklinde. Senb ülkeye bak sayıyız ülkeye yardım ettik. Sayısız hastane açtık.



BAHÇELİ'DEN AKŞENER'E 'EVİNE DÖN' ÇAĞRISI

Eski bir siyasetçi olarak Muharrem İnce'nin parti kurması doğal haktır. Bahçeli'nin Akşener'e daveti de yadırgadığım bir davet değildir.

VAKA ARTIŞININ ARDINDAN KISITLAMA GELECEK Mİ?

Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun alacağı kararlara bağlı. Vaka sayısını düşürmeye çalışıyor ancak vatandaşın da bize yardımcı olması gerekiyor.