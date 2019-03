Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen Haymana mitinginde halka hitap etti.



Sözlerine Haymanalıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsını yüzde 70 gibi gerçekten çok yüksek bir oyla cumhurbaşkanlığına layık gören Haymana'ya şükranlarını sundu.



"Şu ihtişama bak, maşallah. Sordum 'buraya bugüne kadar hiç cumhurbaşkanı geldi mi?' dediler ki yok. Ankara'da oturup da Haymana'ya gitmemek olur mu? Elhamdülillah bu bize nasip oldu" diyen Erdoğan, Haymana'dan 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek beklediklerini söyledi. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin birikimi, tecrübesi, azmiyle Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağına inandığını ifade etti.



Haymana'nın birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, bunun için gönül belediyeciliğinin en çok sahiplenileceği yerin Haymana olacağını düşündüğünü dile getirdi. Ankara'nın adım adım Haymana'ya doğru yaklaştığını belirten Erdoğan, Haymana'nın buna hazırlanması gerektiğini, altyapı ve üstyapı ile her alanda önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Erdoğan, "Bunu öyle ilçe belediyesi filan böyle birisi yapamaz. Bunu 5 dönem Kayseri'ye belediye başkanlığı yapmış olan, daha sonra da benim yanımda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış Özhaseki'yle yaparız. Burada Özdemir Turgut kardeşim, büyükşehirde evelallah Mehmet Özhaseki ve Cumhurbaşkanlığında da bu hizmetkarınız beraber bunu yapacağız" diye konuştu.



"BUGÜNE KADAR İLÇEMİZİ ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERLE DONATTIK"



Bugüne kadar Haymana'yı çok önemli hizmetlerle donattıklarını anlatan Erdoğan, Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak fizyoterapi ve yaşlı bakımı programlarında ön lisans eğitimi vermek üzere Haymana Meslek Yüksekokulu'nu açtıklarını, odaları 3 kişilik, bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, çalışma masası, komodin, kitaplık ve buzdolabının olduğu 384 kişi kapasiteli kız yurdu inşa ettiklerini, gençler için spor salonu ve futbol sahası yaptıklarını, TOKİ vasıtasıyla 196 konut inşa ettiklerini bildirdi.



Maliyeti 86 milyon lira olan Gölbaşı-Çalış-Haymana yolunun kalan 2 kilometresini ve Ankara-Konya yolundaki Baltalin köprülü kavşağını bu yıl tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, 8 bin dekar zirai araziyi sulayan Haymana Türkşerefli Barajı ve sulama tesisini ilçeye kazandırdıklarını, 19 bin dekardan fazla araziyi sulayacak 44 milyon lira maliyeti olan Haymana-Sırçasaray Barajının yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını duyurdu.



Erdoğan, Haymana Evliyafakı göleti ve sulamasını tamamladıklarını, Yeniköy göletinin yapımını yarıladıklarını, Haymana'daki Büyükyağcı Serenli deresini, Yaprakbayırı köyü ve arazilerinin derelerini ıslah ettiklerini, köylere taşkın koruma tesisleri yaptıklarını, verimli alanları koruma altına aldıklarını, Haymana ovasının bunlardan biri olduğunu kaydetti.



İlçeye içinde konferans ve spor salonu, kütüphane, engelliler lokali, yaşlılar lokali, BELMEK, hanımlar lokali, gençlik merkezi gibi hizmet birimlerinin olacağı aile yaşam merkezi yapacaklarını belirten Erdoğan, ilçeyi daha yeşil bir hale getirmek için Hasanağa Deresi rekreasyon alanı projesini hayata geçireceklerini söyledi. Haymana Şehitler Meydanı, Ömer Özkan Parkı ve itfaiye istasyonunu hizmete sunacaklarını ifade eden Erdoğan, "İçinizden gerçekten güçlü bir evladınız var, Ömer Özkan. Onunla iftihar edin" dedi.



Gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla içinde kütüphane, sergi salonu, kongre merkezi gibi birimlerin olacağı bir kültür merkezini ilçeye kazandıracaklarını anlatan Erdoğan, sağlık turizmini destekleme projeleriyle ilçedeki termal tesislerin çevre düzenlemelerini yapıp, fiziki altyapısını güçlendirerek ilçeyi bir cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini, bir bioenerji tesisi kuracaklarını, ilçedeki okullara ve mahallelere mini futbol sahaları yapacaklarını bildirdi.



Tarım hayvancılığı destekleyici projeleri yürürlüğe koyacaklarını da ifade eden Erdoğan, geçen günlerde tüm hayvan yetiştiricilerine verdiği bir müjdeyi hatırlattı. Erdoğan, "Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına yapılan 25 lira destek ödemesine ilave olarak önümüzdeki yıldan itibaren damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destek vereceğiz. Hedefimiz bu projeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyona yükseltmektir. Bundan Haymana'daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin de en iyi şekilde istifade edeceğine inanıyorum" dedi.



Projeleri özet olarak anlattığını, daha yapacakları çok iş olduğunu dile getiren Erdoğan, 31 Mart'tan sonra bu projeleri birer birer hayata geçireceklerini söyledi.



Haymana'nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından biliyoruz. Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı, çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp 'bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim' diyorsa emin olun yalan söylüyor. Geçtiğimiz ağustos ayını hatırlayın, bir hafta sonu ülkemizdeki piyasaların kapalı olduğu 2 gün boyunca uluslararası birtakım finans kuruluşları resmen Türk ekonomisini çökertmek için var güçleriyle saldırıya geçmişti. Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40'ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz."