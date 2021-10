Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde 9'luk büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2021'i yüzde 9'luk büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.



Erdoğan Epic Sana Otel'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmaya, iş forumunun ülkelere ve iş dünyası temsilcilerine hayırlı olmasını dileyerek başladı.



Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile verimli istişareler gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldıklarını söyledi.



Türkiye ve Angola'nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek, birçok alanda iş birliği imkanları bulunduğunu tespit ettiklerini söyleyen Erdoğan, Lourenço ile aldıkları kararların ülkeler arasındaki dostluğu daha ileri taşıyacağına inandığını belirtti.



Türkiye-Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği iradenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ancak iki ülkenin gerçek potansiyelini bilhassa ticaret ve yatırımlarla hayata geçirecek olan iş dünyamızın siz kıymetli mensuplarıdır. Bunun için öncelikle iki ülke iş dünyasının birbirini tanıması büyük önem arz ediyor. Vize meselesinde atacağımız yeni adımlarla bunun için gerekli zemini oluşturacağız" diye konuştu.



Erdoğan, G-20 üyesi Türkiye ile Güney Afrika bölgesinin yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalmasının her iki ülke için de kayıp olduğunu dile getirdi.



Bu eksiği en kısa zamanda telafi etmeleri gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyaretiyle bu yönde zaten tarihi bir adım attık. Halihazırda 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ikili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. Bugün imzaladığımız anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini pekiştirdik. İkinci tur müzakereleri tamamlanan çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da bir an önce imzalanacağına inanıyorum" diye konuştu.



"İŞ BİRLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Afrika kıtası ile yakın iş birliğine büyük önem ve anlam atfettiklerini, kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde karşılıklı saygıyı elden bırakmadan ilişkileri ilerletmeyi arzu ettiklerini vurguladı.



Bu anlayışla göreve geldikleri andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan iş birliğini güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimizde kıtada 12 olan büyükelçilik sayımızı 43'e çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesinde açtık. Önümüzdeki dönemde büyükelçiliklerimizin sayısını 49'a çıkarmayı hedefliyoruz. Afrikalı kardeşlerimizin de ülkemizin bu çabalarına gönülden destek vermelerinden memnuniyet duyuyoruz. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2008 yılında 10 iken 2021'de 37'ye yükseldi. Beşeri münasebetlerimizin de gün geçtikçe güçlendiğini görüyoruz. Her yıl giderek artan sayıda Afrikalı misafirimiz yaz tatillerini Türkiye'de geçirmeye başladılar."



"2020'DE EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE OLDUK"



Erdoğan, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirlerin oranında da ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekti.



Kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdikleri şehir hastanelerinin kendi vatandaşlarının yanı sıra yurt dışından misafirlere de hizmet verdiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Corona virüs salgınıyla kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Salgın döneminde 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesiyle, 2682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi 16 hastaneyi ve 11 yeni hizmet binasını hizmete alarak sağlık altyapımızı güçlendirdik. Angolalı dostlarımızın da ülkemizin sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinden istifade edeceğine inanıyorum. Bugün ikili görüşmede Sayın Başkan'a Angola'da kaliteli, nitelikli hastaneler yapabiliriz, üniversite aynı şekilde yapabiliriz ve bütün bunlarla beraber süratle iş adamlarımız bunları yapmaya muktedirdir dedim. Bütün bunların yanında salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020'de birçok G-20 ülkesi havlu atarken, biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığını 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla teyit ettik. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz."



"ELEKTRİKLİ ARACIMIZI 2022'DE BANTTAN İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasında bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:



"Akıncı'nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın bir numarası haline getireceğiz. Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içerisinde yer alıyoruz. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu an dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmamız bulunuyor. Önümüzdeki yıl yeni tip denizaltılarımızın ilkini hizmete almayı planlıyoruz. Otomotiv sektöründe kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı 2022 yılının sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz."



"50'Yİ AŞKIN AFRİKA ÜLKESİNDEN 5 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR"



Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Yunus Emre Enstitüleri, Türkiye Maarif Vakfı ve sivil toplum kuruluşları ile Türkiye'nin dostluk elini Afrika'ya uzatmaya devam ettiklerini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları paylaştı:



"Türkiye burslarıyla 50'yi aşkın Afrika ülkesinden 5 bin öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim alıyor. Milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları kıtada 41 ülkede 61 noktaya sefer düzenliyor. Türk Hava Yolları haftada 2 frekans olarak planlanan İstanbul-Luanda seferlerinden ilkini 13 Ekim'de gerçekleştirdi. Bankacılık sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi ve ticari akımların dolaysız gerçekleştirilmesi de yeni yatırımların önünü açacaktır. Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşa edilmesinde, işletilmesinde, tekstil, gıda ve tarım sektörlerinde iş birliği fırsatları görüyoruz.



Erdoğan, müteahhitlik alanında da büyük bir potansiyel bulunduğunu, bugüne kadar Türk müteahhitlik firmalarının Angola'da 809 milyon dolar değerinde 5 projeyi gerçekleştirdiğini söyledi.



Enerji ve madencilik sektörlerinin de ciddi imkanlar sunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Geçen sene kendi sismik arama ve derin sondaj gemilerimizle yaptığımız çalışmalar neticesinde Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirdik. Türkiye olarak sadece arama ve keşif çalışmalarında değil, doğalgazın yaygın kullanımı ve hanelere ulaştırılmasında da başarı hikayesi yazdık. 81 vilayetimizin tamamını 55 milyon vatandaşımızı doğalgazın konforuyla tanıştırdık. Kendine özgü başarıyla yürüttüğümüz kalkınma modelini ve bu alandaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Angola hükümetinin ve iş dünyasının da kazan kazan anlayışıyla hareket eden Türk yatırımcılarına her türlü kolaylığı sağlayacağına inanıyorum. Yöneticiler olarak daima sizlerin yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum."