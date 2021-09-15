Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir.

Gücünü insandan alan anadolu basını kendini ne kadar geliştirirse geleceğe o kadar güvenle bakabilir.

Sosyal medya gibi doğrunun yalanla karıştığı mecraları zapturapt altına alacak olan sizin gayretleriniz.

Milletimiz darbecilerin yaptığı işlere kılıf bulmaya çalışan gazeteci kılıklı haysiyet cellatlarını unutmayacak.

Tek parti faşizmi, darbeler, ekonomik krizler zorlu mücadelenin farklı dönemlerindeki tezahürleridir.

Haksızlıklara meydan okuyan mazlumların umudu olan Türkiye fotoğrafının yükseldiğini fark ettiler.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi gibi tarihi bir reformu hayata geçirdik.

Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık. 2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz.

Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar

Sınamalar karşısında verdiğimiz başarılı imtihanlarla hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.



