Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te son bir eşik var, onu da aştığımızda yeni bir döneme giriyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Milli Birlik Günü Anma Programına katıldı.



Erdoğan, etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çiçek bıraktı.



Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Tüm terör örgütlerine, fitne fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, DEAŞ'ın devreye girdiği dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmekti.

Sokaklara çıkan, darbecileri kovalayan kahramanlar sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu görüldü. Eğer o gece darbeciler karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.



Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Artık 2023'te son bir eşik var, onu da aştığımızda yeni bir döneme giriyoruz.

Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek. Bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kendi içinden çıkan hainlerin ihanetidir.

Açılışısın yaptığımız 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gelecek pazartesi ve salı günleri KKTC'ye gideceklerini de söyledi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

