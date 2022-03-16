Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla Türkiye damgasını vuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, terörle mücadele mesajları verdi.

''Yerli ve milli İHA'larımızla Irak'taki Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Teröristlerin nerede olursa olsun inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız'' şeklinde konuştu.

''26 ŞEHİT YAKINI VE GAZİMİZİN MADALYASINI TEVCİH EDİYORUZ''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilere mücadeleleri sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize madalyalarını tevcih etmiş oluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz.

''ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ''

Türkiye yaklaşık 40 yıldır terör belasıyla mücadele halindedir, binlerce canımızı şehit verdik. Kutuplaştırmanın değil kucaklaşmanın peşinde koştuk. Terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin neticelerini almaya başladık. Ülkemiz terörün her türlüsü ile bu mücadelede gerçekten önemli başarılara imza atıyor. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün artık kınalı kuzular geziyor. Teröristlerin tasallutundan dolayı ekilemeyen arazilerimiz artık bölgedeki kardeşlerimize ekmek kapısı oluyor. Teröristlerin nerede olursa olsun inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız.

''21. YÜZYILA TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ DAMGASINI VURACAKTIR''

Yerli ve milli İHA'larımızla Irak'taki Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır."