Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağım

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten özellikle memnuniyet duyduğunu belirtti.



Gerek ikili görüşmede gerekse daha sonraki genişletilmiş çalışma yemeğinde özellikle Türkiye-Polonya ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönündeki iradelerini Duda'nın geçen yıl mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette güçlü bir şekilde ele aldıklarını söyledi.



Erdoğan, Duda'nın bugünkü çalışma ziyaretinin de bu iradenin somut bir göstergesi olduğunu, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.



İki NATO müttefiki olarak, ayrıntılı fikir teatisinde bulunduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı da buluşacağız." diye konuştu.



Duda ile Avrupa'nın güvenliğine dair değerlendirmeleri paylaştıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim dışişleri bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya ile de istişare ve iş birliğimizi sürdüreceğiz. Malum 24 Mart'ta Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi yapılacak."



Erdoğan, Polonya'nın savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi.



Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı Duda'yı kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. Bu vesileyle Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyelerinde, sınır geçişlerinde sağlanan kolaylıklar için Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırılması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır. Görüşmemizde stratejik ortaklığımızı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin tesisiyle taçlandırma fikri üzerinde de durduk. Konseyin ilk toplantısını bu yılın ikinci yarısında Varşova'da gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz."



Polonya ile bölgesel konularda ve çok taraflı platformlarda yakın bir iş birliklerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarının yapıcı tutum ve desteğinin devam edeceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, görüşmenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

DUDA'DAN AÇIKLAMA



Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Polonya'nın komşusu olan bağımsız bir ülkeye saldırdığını ve Erdoğan ile yaptığı görüşmenin en önemli konusunun iki ülke arasındaki savaşın durması olduğunu kaydetti.



"(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum." ifadesini kullanan Duda, Türkiye'nin de Polonya gibi Ukrayna ile Rusya arasında barışın bir an önce tesis edilmesini istediğini kaydetti.



Duda, "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor. Çok teşekkür ederim. Biz de aynı fikirdeyiz." diye konuştu.



Bir an önce Rusların saldırmasını, sivilleri öldürmesini, bombalamasını ve hatta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez görülen acı görüntüleri bir an önce durdurmak gerektiğini vurgulayan Duda, Erdoğan'a bunun durdurulması için yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.



"SAVUNMA ALANINDA ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ BAŞLATTIK"



Duda, Polonya ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğinin yanı sıra askeri iş birliğinin de devam etmesini istediklerini aktardı.



Konuk Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:



"Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Şuna inanıyorum ki bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Hatta Cumhurbaşkanıyla birlikte ortak karşılıklı çıkarlarımızın 10 milyar doları geçmesini umut ediyoruz. Herkesin çok iyi bildiği gibi bu alanda Polonya ve Türkiye’nin iş birliğinin olasılıkları çok güçlü geniş kapasiteye sahip."