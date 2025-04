Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin sınırları zorlanacak bir ülke olmadığını belirterek "Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş mümkün değildir, Suriye'yi böldürmeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtta yaşanan zirai don olayında zarar gören çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 25 bin öğretmen ataması müjdesi vererek "10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattık." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:



"Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar ülkemizin zulüm karşısındaki vicdanlı duruşunu sergilemesi açısından son derece önemliydi. Altı bini aşkın katılımcı iştirak etti. 50 oturumda eğitimin dönüştürücü gücünden iklim krizine kadar pek çok konu yetkin isimler tarafından ele alındı.



Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar fevkalade önemliydi. İnsanlığın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha söyledik. Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik. Karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde AB ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu belirttik.



Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce son bulması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bir uluslararası etkinliği daha başarıyla icra ettik. Bizlere bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığımızı ve foruma destek veren tüm kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

"MUHALEFET MANDACILIK ZİHNİYETİNDE"



Sürekli yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak diplomasiyi, barışı öncelemeye devam edeceğiz. Muhalefet yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmek için batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Muhalefet mandacılık zihniyetinde. Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır. Burunlarının dibini görmekten acizler.



Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.

"SURİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ"



Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu veya düşmanlığı test edilecek bir ülke de değildir. Suriye'yi böldürmeyiz. Suriye'yi kim karıştırmak isterse karşısında Türkiye'yi bulur. Suriye'de 8 Aralık öncesine dönüş ihtimali yok. Kimse sabrımızı sınamasın. Dostluğu ve düşmanlığı sınanacak bir ülke değiliz.



"ZİRAİ DONDA ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"



Son günlerde zirai don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Ülkenin başına gelen her felaketi fırsata çevirmek isteyenler yine boş durumda. Millete korku salmak için her türlü oyuna başvurdular. Gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan yurt dışına bağımlı kalacağımıza kadar her şeyi söylediler.



Başta hububat olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerde yurt içi arzını tehlikeye sokacak bir risk bulunmuyor.



Üretimin devamını sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerimiz için yaptıkları harcamaların hasar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmalara başladı. Bu zor günlerinde çiftçilerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum."

TRAFİK GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ



Bir bayramı da geride bıraktık. Tek bir canımızı dahi trafik kazasında kaybetmeyelim diye 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında trafik güvenliğimizi en üst seviyede tuttuk. Geçen seneye göre denetim sayımızı yüzde 30 artırdık. Tedbirler sayesinde bu yıl ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 4,6 oranında düşüş oldu fakat yine de 74 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine maalesef engel olamadık.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eğitimle ilgili bir de müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattıklarını açıkladı.