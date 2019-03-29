Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen mitinglerde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mitingini Tuzla'da yaptı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasından satır başları şöyle:



''Kampanyamızı yarın tamamlayacağız. 24 Haziran seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Siz bize güvendiniz biz de sizin güveninize daha fazla layık olmak için çalışacağız. İçinizden biri olarak şu anda sizlere hitap ediyorum. Biz uzaydan gelmedik gökten zembille de inmedik içinizden biri olarak çıktık sizinle beraber durmadık yürüdük. Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. 4,5 sene bu kardeşinizi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı? Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, unutmayın 82 milyonun Cumhurbaşkanıyız.

''KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın. Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. 40 yıldır hep yaptıklarımızla eserlerimizle konuştuk bugün de yarın da eserlerimizle konuşacağız.

''82 MİLYONUN HER BİR FERDİNİN HUZURU İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ''

Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz.

''SON 17 YILDA İSTANBUL'A 255 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon yatırım yaptık. (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bir ara SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı batırdı. Onlar paraları götürdüler. 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Belediyesi'ni aldım. Fazla kalmadı artık bir yarınımız var. Bizim bu noktada yok kırgınmış dargınmış bunlara değil biz doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah'tır. Dönmüyor dönerse döner sen sadece anlat. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak.

''ORTAĞIMIZ, PRENSİPLERİMİZ, KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ BELLİ''

Bu seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak yarışıyoruz adayımız ortağımız prensiplerimiz kırmızı çizgilerimiz belli.



''EZAN, BAYRAK DÜŞMANLARIYLA İŞİMİZ YOK''



Biz vatansever bir kadro ile yürüyoruz ezan bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. İstiklal Marşı'mıza düşman olanlarla bizim işimiz yok. Daha şimdiden bölücü örgütün uzantıları karşımızdaki ittifakın İstanbul Ankara adayları üzerinde şantajlara başladılar. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol oraya git. Bu toprakları bölemeyeceksiniz.

''HADİ GELİN BOĞUN''



Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum siz bunların peşinden mi gideceksiniz? Hendekler kazdılar oradaki Kürt kardeşlerimi öldürdüler. Kız çocuklarını dağa kaçırdılar. Bu pazar günü bunlara hesap sormayacak mıyız? Sırtımızı diyor kadın YPG'ye dayadık PYD'ye dayadık. Ey kadın biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Aramızdaki fark bu. PKK sizi tükürüğü ile boğar diyor. Hadi gelin boğun. Cudi'de Kandil'de inlerine girdik girmeye de devam edeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ'cüler de aynı. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.''

PENDİK MİTİNGİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Pendik ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:



''CHP 3 Ç demek. Çöp çukur çamur. CHP çarpık kentleşme demek. Pazar günü yapılacak seçimler için bir kez daha desteğinize talibiz. Biz 15 Temmuz'da Sayın Bahçeli ile bir araya geldik o günden itibaren Cumhur İttifakı'nı oluşturduk.

''MESELE ADAM OLUP OLMADIĞIN''

Kandil'den, Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek. (Ekrem İmamoğlu) Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. Ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli. Ne kadar bilgi sahibisin. Ne kadar bu ülkeyi yönetme imkanın var?

''BİNALİ BEY'İN TEK BORCU İSTANBUL'A''

Binali Bey'in tek borcu İstanbul'adır. Dolayısıyla hiç kimse seçimden sonra Binali Bey'e gelip de diyet ödetmeye kalkamaz Kandil'dekiler veya Pensilvanya'dakiler gibi. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim sorumluluğumuz Allah'a ve millete. CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin İstikal Marşı bayrak diye bir derdi yok.''

MALTEPE MİTİNGİ

Erdoğan ardından Maltepe'de düzenlenen mitingde halka seslendi. Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"Maltepe, Maltepemizi sömürenlerden inşallah bu seçimlerde kurtulacak. Fatih'in emaneti Maltepe ilçemiz tarihi bir kararın arifesindedir. Bu mahalli idareler seçimi. Bay Kemal çıkıyor ekonomiden bahsediyor. Tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek? Önce o kendi kasasını yönetsin. Ekonomiyi yönetmek bizim işimiz ve bunların hepsinin defterleri elimizde. Ağlanacak halleri var. Onun için nasıl ki 7 düvel saldırdı, ekonomimizi çökertemediyse Allah'ın izniyle bundan sonra da çökertemeyecek. Biz bunlara prim vermeyiz.

"SIRADAN BİRİ DEĞİL"

Bu seçimin anlamını en iyi bu kardeşiniz verir. Çöp, çukur, çamur bu CHP'nin tanımıdır. CHP'nin bir tanımı daha var yolsuzluk, yokluk ve yasaklar. CHP tarihi boyunca bunu yapmıştır. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetkarınız. İstanbul adayınız sıradan biri değil. Maltepe'de size hizmetkar olmaya hazırız. Seçim sürecinde öyle kirli pazarlıklar yapıldı ki öyle niyetler ifşa edildi ki pazar günü sandıktan çıkacak sonucun anlamı daha önemli hale geldi.

AK PARTİ VE MHP'LİLERE SESLENDİ

Bay Kemal sen hani tankların önünde dururdun? Bayan Meral de Mehmetçikler içeride diyor. Senin Mehmetçiklerin onlarsa yanmışız biz. Senin Mehmetçik dediklerin gerçek mehmetçiklere tanklarla yürüyenlerdir. Gerçek Mehmetçiklere biz laf söyletmeyiz. Onlar Küçük Muhammetler diye anılır. Sen kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin. Tencere kapak meselesi, Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti. Pazar günü beka meselesi diyoruz ya onun hesabını soracağız. AK Parti tabanına sesleniyorum. Burada taviz vermememiz lazım. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Dargınlık kırgınlık, küskünlükle oy kaybı olmasın. Sandıkta Osmanlı tokadını atacağım.

Bunların derdi ülkeyi bölmek. Be hey gafiller bizim vatan topraklarımızı bölemeyeceksiniz. Çok mu seviyorsunuz, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, sevicilerini al defol oraya git. Biz sırtımızı milletimize ve Rabbimize yaslıyoruz, farkımız bu. Bu günler iyi günleriniz. heykel dikecekmiş. Öbür taraftaki de oyları verirken aklınızdan filanca geçsin. Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Şehadeti hedefleyerek yola çıktık.

"CHP YÖNETİMİNE SORUYORUM"

CHP yönetimine soruyorum; madem bu parti (HDP) ile birlikte olmaktan utanıyorsunuz, niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz, bunu hangi pazarlıklar, bedeller karşılığında yapıldığını niçin açıklamıyorsunuz? Belediye başkan adaylarınızın ve belediye meclis üyelerinizin bir kısmının listesi bu parti üzerinden size Kandil'den mi gönderildi? Hadi onu da söyleyin. Siz söylemezseniz de biz zaten çıkarıp ilan edeceğiz. Bu desteği almak için Pensilanya ile nasıl bir pazarlık yaptınız. Bay Kemal diyor ki 17 senede ne yaptınız diyor. Eline diline dursun. Sen lafla söylüyorsun ben ekrandan.

Bana Man Adası iftirası attı. O güne kadar Man Adasını duymamıştım. Oradan gelecek tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Garibimin parası da yok. Milletvekilleri onun için 5'er bin lira veriyormuş.''

SULTANBEYLİ MİTİNGİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanbeyli ilçesinde de konuştu. Erdoğan burada ise özetle şu ifadeleri kullandı:



''Terör örgütü bizden intikam almak istiyor. Çünkü sınırlarımız içinde kafasını ezdik, sınırlarımız dışında adım adım tepesine biniyoruz. 16 bin 500 kilometre öteden birileri Ayasofya'yı ele almak istiyor. Çok sabrettik. Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var bu planlarımızı uygulamaya koyacağız. Onlar Mescid-i Aksa ile uğraşadursunlar Mescid-i Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak mabedidir. Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Golan Tepeleri Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan var. O hesapların üstündeki hesap galip gelecektir. Şunu unutmayın, Türkiye olmasa Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor.

Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. George da istiyor, isteyenler çok. Ama Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm Fatma'mla beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek yürüyoruz. Bizden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor. Amerika bu Feto'yu bize hala vermedi. Ne olursa olsun yeter ki milletimiz bizimle olsun da varsın düşmanımız çok olsun, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz. Kürdistan'da oyu malum yere vereceklermiş Batı'da AK Parti'ye MHP'ye verilmeyecekmiş. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde var al yanına arkadaşlarını defolun oraya gidin. Bu topraklarımızı bölemeyeceksiniz ve böldürtmeyiz. O zaman Cudi'ye nasıl indiyse inlerine kadar Gabar'da Tendürek'te inlerine kadar Kandil'de inlerine kadar girdik yine gireriz. Devam ediyoruz edeceğiz. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bunlar Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz.

CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul'u yönetmek olması mümkün mü Demek ki işin ardında başka hesaplar var. Zaten Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'nın borazanlarına kadar herkes bu hesabı ifşa etti. Ne diyor kadın 'Sırtımızı YGP'ye PYD'ye dayadık.' Be hey kadın biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'ımıza dayadık.

Bay Kemal ve hanımefendi ile anlaşmaya vardıkları büyükşehir eş başkanını açıklayın kimmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eş başkanı kim olacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı kim olacak? Sezai efendi şimdiden CHP adaylarına fatura kesiyor. Seçimden sonra belki bodrum katlarında sorguya çekip tokatlayacaklar. İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir."

"HEY GEORGE, SİZE DAHA ÇOK HESAP SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy'deki mitingde de konuştu. Erdoğan şu mesajları verdi:

"Susuzluk, hava kirliliği, çöp dağları vardı, artık İstanbul'da temiz hava var. Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz 3600 yataklı. Tüm Anadolu Yakası'na hitap edecek.CHP ne yapacak? Çıkmışlar ekonomiyi konuşuyorlar. Belediyeler gelip de ekonomiyi mi düzeltsinler. Belediyelerin ekonomiyi düzeltme imkanı var mı? Türkiye'nin ekonomisi bizim elimizde. Yok ekonomi, kur, faiz, enflasyon.. Ne alakası var bununla? Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz. Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz ama istedikleri gibi saldırsınlar. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var.

Metro sisteminde artık vatmanlarla değil vatman olmadan kendi kendine gidiyor mu? Nereden nereye? Melen'den buraya suyu getirdik. 2040 yılına kadar artık su sorunumuz yok. Bunu sadece yerel yönetimle çözemezsin.

Çekmeköy'e bir lojistik merkezi kuracağız. Yeşil koridorlar projesiyle Çekmeköy'e iki koridor açacağız.

"BİZ IRKÇI OLMAYACAĞIZ"

HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Biz ırkçı olmayacağız, vatansever olacağız. Öbürü ne diyor, heykelini dikeceğiz diyor. Kimin bölücü terör örgütünün başı. Öbürü ne diyor, biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık."

"KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARI ŞİMDİ KAÇACAK DELİK ARIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy'ün ardından Ümraniye mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasından satır başları:



"Önceki gün kırmızı listede olan bir PKK'lı grubu Irak'ın Kuzeyinde hiç beklemedikleri bir anda imha ettik. Her zaman söylüyorum ya bir gece ansızın gelebiliriz. Ve geldik. Hem de CHP'li gafillerin 'Orada terörist yok' dediği yerde imha ettik. Bay Kemal öyle diyor ya. 'Orada terörist yok' diyor. Bay Kemal işte bak. En kafa adamları şu anda ağır yaralı. Diğer dört tanesi gitti. Bu başarılı operasyonu başından sonuna kadar kendi milli imkanlarımızla yürüttük. Emeği geçen Savunma Bakanından, Genelkurmay Başkanına, MİT'e ve tüm yönetici kadrolarımıza, hepsine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin savunma sanayiinin nasıl bir kapasiteye ulaştığını dost düşman herkese bir kez daha gösterdik. Birkaç yıl öncesine kadar devletimizi tehdit eden Kandil'deki terör baronları şimdi kaçacak delik arıyor. Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız. Bunu CHP'ye rağmen CHP'nin Kandil güdümlü ittifak ortaklarına rağmen başaracağız."



"İDEOLOJİYE Mİ OY VERECEKSİNİZ? ESERE Mİ?"



Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Onun için sesleniyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerim, HDP'ye gönül veren kardeşlerim, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerim, Saadet'e gönül veren kardeşlerim ne olur başınızı iki elinizin arasına alın. Siz ideolojiye mi oy vereceksiniz? Esere mi? Size kim daha iyi hizmet edecek? Ona mı oy vereceksiniz? Yoksa şu ülkede eseri olmayanların hala peşinden mi gideceksiniz? Ben burada şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Unutmayın birlik olmadan dirlik olmaz. Kardeşlik olmadan huzur olmaz. Millete sevdalanmadan hizmet olmaz. Kendi insanını hor görenler bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar. İstanbul'un duvarlarına, 'Zulüm 1543'te başladı' yazacak kadar tarihimize, inancımıza husumet besleyenler bu şehre hizmet edemez. İstanbul'un ortasında ezanı ıslıklayacak kadar milletimizle bağını kopartanlar bu şehrin emanetine asla sahip çıkamaz."



SARIYER MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy'ün ardından Sarıyer mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasından satır başları:

Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervazsızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar.

Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler.



31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz.