Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi

AK Parti Genel Merkezi'nde Gençlik Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı vardı. Partililer 71'nci yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.



AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü için basketbol topu hediye etti.



O anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım." mesajına yer verdi.

"BERABER ISLANACAK ÇOK YAĞMURUMUZ VAR"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'ın doğum gününü bir video ile kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır. Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim." dedi.

"CESURCA SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "İnsanlık vicdanını ayakta tutmak için her türlü şer odağına karşı siyasi ve insani ilkeleri her zeminde cesurca savunmaya devam ediyor. Bereketli ve sağlıklı nice yaşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Kabine üyeleri de kutlama mesajları paylaştı.