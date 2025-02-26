Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. AK Parti Gençlik Kolları, Erdoğan'a doğum gününde basketbol topu hediye etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi

Genel Merkezi'nde Gençlik Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı vardı. Partililer 71'nci yaşına giren 'ın doğum gününü kutladı.

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü için basketbol topu hediye etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım." mesajına yer verdi.

"BERABER ISLANACAK ÇOK YAĞMURUMUZ VAR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'ın doğum gününü bir video ile kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır. Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim." dedi.

"CESURCA SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "İnsanlık vicdanını ayakta tutmak için her türlü şer odağına karşı siyasi ve insani ilkeleri her zeminde cesurca savunmaya devam ediyor. Bereketli ve sağlıklı nice yaşlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabine üyeleri de kutlama mesajları paylaştı.

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için kutlama mesajı

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için kutlama mesajı

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