Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 00:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı 'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.

Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.

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