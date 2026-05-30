Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miğfer hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a İstanbul’un Fethi’nin 573'üncü yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “ İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine ” programında miğfer hediye edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edilen miğfer, Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin birebir replika modeli olarak üretildi.

EL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çeken miğfer, kazıma ve kabartma motiflerle süslendi.

Miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askeri estetiğini de yansıtacak şekilde tasarlandı.

Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının replikası olmanın ötesinde; fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihî hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.