Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit paylaşımına gözaltı
30.11.2025 11:59
Anadolu Ajansı
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Bursa'da bir kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit ifadeleri içeren bir paylaşımın tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Yapılan incelemede paylaşımı yaptığı belirlenen T.A.V. hakkında Cumhurbaşkanına tehdit suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.
Şüpheli yapılan çalışmaların ardından Bursa'da gözaltına alındı.