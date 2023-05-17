Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yabancı liderlerden tebrik telefonu

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs milletvekili genel seçimlerindeki başarısı nedeniyle telefonla arayarak tebirk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yabancı liderlerden tebrik telefonu

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Malezya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderleri, Cumhurbaşkanı 'ı telefonla arayarak, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Liderler görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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