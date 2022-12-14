Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman (Sadettin Hülagü kimdir?)

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.

SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

1959 yılında Erzurum'da doğan Sadettin Hülagü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

İç hastalıkları uzmanlığı eğitimi alan Hülagü, 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu.

Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı.



Türkiye'de ilk defa çift balonlu enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde kolonjioskop konusunda çalışmalar yaptı.

Hülagü, 2014'te başladığı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevini bu yıl Nuh Zafer Cantürk'e devretti.