Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de gazetecilere çeşitli açıklamalarda bulundu:
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin, "Birinci olduğumuz yerden aday çıkarmamayı tabanıma anlatamam. Bahçeli'yle her an görüşebiliriz" derken MHP'nin af teklifine ilişkin, "MHP'nin af teklifinin incelemek için partide ekip oluşturuldu. Dönünce göreceğiz. Konuşup inceler, nihai kararı veririz" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan Erdoğan, ABD'nin Münbiç sözünü tutmadığını belirterek, "ABD yol haritasının takvimine kesinlikle uymadı. PYD Münbiç'i terk etmedi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib meselesine ilişkin, "İdlib'de işler yolunda 50-60 bin kişi evine geri döndü" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la olan görüşmesine ilişkin "Rahip Brunson konusunu konuşmadık. Trump 'görüşürüz' dedi, ama akşam yemeğine gitmedim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM toplantısının ardından, masasında Sisi olduğu için Trump'ın masasına gitmediğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin "Gerekirse doğalgazı Çin'den alırız" dedi.
"Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...