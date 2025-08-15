Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açlık Gazze'yi insani çöküşe sürüklemektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin Al Jazeera'de makale yazdı.



Saldırılara tepki gösteren Erdoğan, "Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir." dedi.



Gazze'de yaşanan trajedinin her geçen gün derinleşen bir insani felaket olduğunu söyleyen Erdoğan, "İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"YOK ETME POLİTİKASI"



Cumhurbaşkanı, "Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir." ifadesini de kullandı.



İsrail'in saldırılarında 61 bini aşkın Filistinli'nin hayatını kaybettiğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı "Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir." diye konuştu.