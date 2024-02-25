Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana’daki mitingine katılıyor.



Adana İstasyon Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslenen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dosta düşmana karşı vakur duruşuna meftun olduğumuz Adana’nın yoldaşlığıyla iftihar ediyoruz. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na verdiği destekle, Adana yeni bir destan yazacak. Şu anda Adana’da meydanda 75 bin kişi var. Adana’nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Artık Adana’yı malum ellerden almaya hazır mıyız?

Adana, 31 Mart’ta sandıkları patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkartacaktır. Kendi seçmenleri başta olmak üzere, milleti tıpış tıpış oy verecek bir mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize ben inanıyorum. Adana, kendi iradesini çantada keklil kabul edenlere yol vermez.

"BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYORLAR"

CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Birbirleriyle didişmekten fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Kendilerine hayrı olmayanların memlekete hayrının dokunması mümkün mü? Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözü görmeyenlerin Adana’nın sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir mi? Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, hazırız diyoruz; onlar ise kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla, ‘dem’leniyor…

"GENEL BAŞKANLARINI PARTİDEN ÖYLE BİR KAZIYIP ATTILAR Kİ..."



Mayıs ayında cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkardıkları, peşine de 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı… Seçimde umduklarını bulamayınca tüm suçu adaylarına yükleyip, kendilerini temize çıkardılar. Genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero’yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Seçim gecesi hepsi de ne diyordu? “Kazanıyoruz…” Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı."