Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adli makamlarımız bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak

Bartın'daki maden faciasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın tüm boyutlarıyla soruşturulacağını söyledi. Erdoğan, çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Bartın'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adli makamlarımız bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak

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Cumhurbaşkanı maden faciasının tüm boyutlarıyla soruşturulacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. ’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.

Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir."

BARTIN'A HAREKET ETTİ

Erdoğan, maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Erdoğan'ı taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirilmişti.

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