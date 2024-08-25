Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye tamamen geride kaldı

Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıldönümü, Ahlat’ta yapılan törenlerle kutlanıyor. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.



Erdoğan’ın Bitlis’teki ilk durağı toplu açılış töreni oldu.

Cumhurbaşkanı daha sonra tören alanına geçti.

"AHLAT BİZE KİM OLDUĞUMUZU HATIRLATIR"



Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi, “Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden gelip, nereye gittiğimizi hatırlatır.” dedi.



“Ataların, Anadolu’ya ektikleri kardeşlik ve dayanışma tohumları öylesine kök saldı, öylesine büyüdü ki; bin yıldır bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ahlat’ı vatan yapan dünyada benzeri olmayan şaheserleri bu topraklara nakşeden büyüklerimizi minnetle yadediyorum. Yiğitlerin serdarı Sultan Alparslan’ı ve askerlerini rahmetle anıyorum. Ecdadın konakladığı Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir köprüdür.



Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden gelip, nereye gittiğimizi hatırlatır. Göreve geldiğimizden bu yana Ahlat’ı yeniden bir başkent gibi ihya etmeyi vazife gördük. Ahlat’ı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat, küllerinden yeniden doğdu. Toplu açılış törenimiz ve akşam gerçekleştireceğimiz Kabine toplantımızla, Ahlat’a verdiğimiz ehemmiyeti gösteriyoruz.



"TÜM OYUNLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK"



Ataların, Anadolu’ya ektikleri kardeşlik ve dayanışma tohumları öylesine kök saldı, öylesine büyüdü ki; bin yıldır bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya çalıştılar. Bölücü terör örgütü eliyle aramıza nefret duvarları örmeye kalktılar. Daha bunun gibi nice kalleş oyunla kardeşliğimizi dinamitlemek istediler. Hepsinin üstesinden geldik.



"85 MİLYON BİRİZ, BERABERİZ"



85 milyon olarak birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Şunun bilinmesini isterim; bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Bu toprakların altında da üstünde de biz varız. Her karışında bir şehit yatan Anadolu, bizim öz yurdumuzdur.



Bu topraklardaki kardeşlik hukuku, tarihimizin hiçbir döneminde mezhebe, meşrebe, etnik kökene göre belirlenmedi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik. Bin yılın yol ve dava arkadaşları olarak şimdi de istikbele yürüyoruz. Herkes şunu bilsin; ay-yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz."