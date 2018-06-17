AK Parti'nin İstanbul mitingi Yenikapı'da gerçekleştirildi. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Başbakan Yıldırım mitingde bir konuşma gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına "Kardeşim, kaderdaşım yoldaşım İstanbul, sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul.

Bugün yine muhteşemsin İstanbul. Yine destan yazıyorsun İstanbul. Seni saygıyla özlemle selamlıyorum İstanbul" sözleriyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; 24 Haziran'da güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye için kükremeye var mıyız? 24 Haziran'da bir destan daha yazıyor muyuz? İstanbul kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden kutlu olsun. Sizlerle iftihar etmeyeceğim de kimlerle iftihar edeceğim. Bu yağmura rağmen sizler Yenikapı'ya geldiniz. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum.

İstanbul merkez-i buldandır. Yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet etmek aynı zamanda dünyaya hizmet etmektir. Biz hizmet etmeye İstanbul'dan başladık.

Ben birileri gibi konuşmayacağım yalanın bini bir para. Bu işte çok da maharetliler yani usta neyse çırağı da o. Milletimize dair hayallerimizin nüvelerini önce İstanbul'da hayata geçirdik.

İstanbul'da çöp dağları yükselmiş miydi? O zaman İstanbul'u CHP'nin belediye başkanı yönetiyordu. Ümraniye'de çöplük patladı ve 39 vatandaşımız öldü. CHP'nin olduğu yerde çöp vardır. Biz geldiğimizde altı ilimizde doğalgaz vardı. Biz geldik bunu bitirdik, AK Parti temizliktir.

Haliç'i bilmeyeniniz var mı, Haliç'in yanından geçmek mümkün müydü? Haliç pislikten geçilmiyordu, geldikten sonra dünya ile görüşerek işin içine girdik ve Haliç'teki bütün o çamuru bir taş ocağına naklettik. Haliç'i temizledikten sonra Boğaz'ı biz Haliç'e bağladık. Biz buyuz Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın.

İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri, 4,5 yılda yaşanılan bir yere çevirdik. İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Habitat 2 toplantısının sonuç bildirgesinde şu kaydedildi: Dünyanın en temiz şehri İstanbul.

2,5 milyar dolar borçla devraldım, ayrılırken de 1,1 milyar dolar borçla devrettim. Bunun yanında yatırımlar yaptım. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün? Biz Marmaray'ı neyle yaptık, Osman Gazi'yi neyle yaptık bizde icraat var. Haddini bil.

Biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Bu borcu biz sıfırladık Bay Muharrem. Hatta IMF bizden borç istedi, 5 milyar avro verin dedim. Baktılar biz veriyoruz vazgeçtiler. Esnafın siftah yapamadığı için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesinin ticaret merkezine biz dönüştürdük.

Nasıl 4,5 yıl içerisinde İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir hale getirdiysek, ülkemizi de 16 yılda yepyeni bir çehreye biz kavuşturduk. İstanbul'a 16 yılda 236 milyon katrilyonluk yatırım yaptı. Şöyle soydular, böyle soydular diye anlatıyorlar bu ne hayasızlık. İstanbul'dan 21 olan üniversite sayısını 57'ye ulaştırdık. Öğretmen ya belki anlar.

AKM'yi yıktık, yerine opera binası yapıyoruz. Taksim'e şimdi 5 bin kişilik bir cami yapılıyor. Kaba inşaatı bitmek üzere. Ramazan'ın son günlerinde her ikisini de gördüm. 250 yıllık tarihi olan bir adım daha atıyoruz: Meşhur Rami Kışlası'nı 7 milyon cilt kitaplık bir kütüphaneye çeviriyoruz. Biz yeniden İstanbul'u kültür sanat noktasında bir merkeze dönüştürüyor.

Bunlar sadece Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor. Kuleli Askeri Lisesi'nin restorasyonunu yaparak onu da müzeye dönüştürüyoruz. İstanbul'da müzik müzesi ve sikke müzesi kurulacak. Yaslıadayı (Yassıada) biz demokrasi ve özgürlükler adasına çeviriyoruz. CHP zihniyeti Menderes'i ipe götürdü, siz de arkadan desteklediniz. Siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz. Burada bir uluslararası toplantılar yapacağız. Biz buyuz Bay Muharrem bak ben laf salatası yapmıyorum, icraatlardan bahsediyorum. Bugün Elazığ'da millet bahçeleriyle dalga geçiyor. Yaklaşık 26 dönemlik yeri Elazığ'da millet bahçesi yapacağız. Ortasına güzel bir yere de şehitler anıtı koyacağız.

Haliç tersanesini bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Bu Avrupa'nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi oluyor. Sağlıkta İstanbul'a adeta çağ atlattık. Toplamda 129 adet sağlık tesisi inşa ettik. İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı taşındıktan sonra orayı dev bir millet bahçesine çevireceğiz. 3. havalimanımız dünyanın ilk üçü içinde olacak. Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Panama'yı Panama yapan Panama Kanalı'dır. Bunları senin havsalan almaz.

Gereğini zaten bir hafta sonra yapacaksınız, sizlere güveniyorum.

Takmış kafayı bizim Külliye'ye, ustası da gelmeyeceğim dedi kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım Sayın Putin ziyaret etti. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz, ayrılırken ne dedi biliyor musunuz? "Büyük devlet olmanın alameti farikası budur" dedi.

Aynı anda biz orada 2 bin 500 kişiye yemek verebiliyoruz. Bu onları rahatsız ediyor. Gelen kişiler muhtar. Bana da öyle dediniz ya muhtar bile olamaz dediler. Benim milletim bu evladını muhtar olmanın da ötesine çıkardı cumhurbaşkanı yaptı.

Yerli milli otomobil diyoruz, 20 yıl geriden geliyor diyor. Bu bir defa akülü olacak, mazotlu veyahut benzinli değil. Elon Musk'la hepsini konuştuk, biz bir şeyler yapmanın gayretindeyiz. Yahu hayatınız boyunca bir dikili taşınız yok. İsteseler de istemeseler de ben beş tane babayiğit aradım ve buldum. Bir araya getirdik imzaları attık CEO'yu da onlar buldu. 2022 hedefimiz var.

Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Şimdi düzenlemelerle ister ev ister sokak hayvanları için 5119 sayılı yasayı yeniden ele alacağız. Sapanca'da operatör bugün tutuklandı. Bu hassasiyet önemli.

Büyük Türkiye, güçlü meclis güçlü cumhurbaşkanı ister. Vakit Türkiye vakti, vakit İstanbul vakti. Bunu ortaya hep birlikte koymalıyız. Batı 24 Haziran'a bakıyor. Batı Erdoğan nasıl çökecek diye bekliyor. Onlara da gerekli dersi vermeye hazır mıyız? Bugüne kadar hep verdiniz.

İstanbul CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir. Muharrem İnce kalkmış din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor. AK Parti'yle MHP'nin meclisten geçiren düzenlemeyi AYM'ye götürüp iptal ettiren sen değil misin Bay Muharrem. Daha düne kadar imam hatiplerde ve diğer okullarda verilen din dersine karşı çıkan sen değil misin? Bugüne kadar camide çekilmiş bir resmin var mı şimdi maşallah... Bunlar ucuz oyunlar Muharrem. Kürt kardeşlerimin dillerini öğrenme hakkından bahsediyor. Yahu biz bu hakların hepsini verdik. Cezaevlerinde annelerin Kürtçe konuşmalarının ödünün biz açtık.

Sürekli haktan hukuktan bahsediyor. Yalova'da kendisinin dershane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor.

Milletin sofrasında ne var diye soruyor, AK Parti döneminde üç buçuk milyon kat büyüdüğünden haberi yok. Hep cehalet, hep yalan. Biz Türkiye'yi içinde kitaplarıyla, internetiyle millet kıraathanelerinden bahsediyoruz. Onlar bu projenin kekine takılıp kalmışlar. Bay Muharrem bak çık Zeytinburnu'ndaki millet kıraathanesine gel. Bizim belediyemizin ulaştığı yere sizin kudretiniz ulaşamaz. Arnavut ciğerinden bahsediyor, Tatar böreğinden bahsediyor yahu ben bunları söylemedim. Yalan söyleme.

Menderes 10 yıllık hizmetlerini CHP'nin kışkırtmasıyla canıyla ödedi. Menderes'i bunların ağa babaları dar ağacına götürdü. CHP'liler aynı tavrı Özal'a da takındı. İktidar yolunu milletin gönlünde değil cuntacılarda aradılar. Gönül köprülerini biz kurduk. CHP'nin faşist, baskıcı karakteri yıllar geçse de değişmiyor. İftira ve yalan siyasetlerinden vazgeçemiyorlar.

Son günlerde diline köprü geçiş fiyatlarını dolamış. Sen İstanbul'dan Yalova'ya giderken niye körfezi dolaşmıyorsun da Osman Gazi'yi tercih ediyorsun. Bu köprü olmazsa sen mitinglerine yetişemezsin. Bunlar hizmetten, yatırımdan, icraattan anlamaz. Kaynakların çeşitlendirmesiyle biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Kimse oradan geçmeye mecbur değil, bunların en büyük hizmetleri darbe şakşakçılığı yapıp Başbakan astırmak. Onların bu ülkede dikili ağacı yok. En önemli icraatları bu milleti ezana hasret bırakmak oldu. Dün iktidar yolunu cuntacılara yaranmakta buldular. Aday oldu gittiği ilk yer Edirne oldu. Terör örgütünün arkasında olduğu bir kişiyi ziyaret etti. Biz bu kadar şehit vermişiz, 7 Haziran'da herkes sokağa diyor ve 53 tane Kürt kardeşimiz orda öldürüyorlar. 15 yaşında Yasin Börü'yü kurban eti dağıtırken öldürüyorlar. Bu talimatı veren kişiyi Bay Muharrem Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret ediyor.

Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yapanlar da bunlar değil miydi? Bunların ellerinden gelseler Türkiye'yi 1940'a dönüştürür. Milletimiz bunların karakterini iyi biliyor.

AK PARTİ'NİN BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ



Miting alanına eski Başbakan Tansu Çiller’in de geldiği görüldü.



Çiller, gazetecilerin “Siyasete dönecek misiniz?” sorusuna "Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım" dedi.





Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu.

Meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı.



Alana "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.



Miting için vatandaşlar alana gelmeye başlarken, güvenlik noktalarından alana girenlere AK Parti ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtılıyor.

Öte yandan, alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor.



Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu.

Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı.Televizyon kanalları ve medya mensupları mitingi kendilerine ayrılan platform ve meydan içerisinden takip edecek.



Miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, Yenikapı Mitingi Alanı'na rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımında seferler artırıldı.



Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri de konuldu.



AK Parti’nin mitingi için 15 bin polisin görevlendirildi.