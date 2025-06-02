Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacım Putin, Zelenski ve Trump'ı konuk etmek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesi hakkında "Muhteşem bir buluşma oldu" dedi. Erdoğan, hedeflerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump'ı bir araya getirmek olduğunu da söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. "Muhteşem bir buluşma oldu" diyen Erdoğan, en büyük arzusunun Putin-Zelenski-Trump zirvesi olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya geleyim, böylece İstanbul'u bir barış merkezi haline getirelim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"13-28 Mayıs 2023 seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biriydi. Türkiye'nin nasıl uçurumun kenarından döndüğü bugün açık olarak görülüyor. Düşünebiliyor musunuz, iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip, video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, kavganın baş aktörleri olarak manşetleri süslüyor.
Türkiye, terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun mihengi ve miğferi olacaktır. Gayemiz, ülkemizi kalkındırmak, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır.
Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.
"ARZUM PUTİN-ZELENSKİ-TRUMP ZİRVESİ"
İstanbul'daki Ukrayna - Rusya buluşmaları çok büyük önem taşıyor. Türkiye, İstanbul'la bir dönüm noktası oldu. Çok muhteşem bir buluşma oldu. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır.
Benim arzum Putin ve Zelenski'yi hatta Trump'ı bir araya getirmek. Ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya geleyim, böylece İstanbul'u bir barış merkezi haline getirelim.
Gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldi. Her iki tarafın da kazanacağı bir barış için samimi çaba içindeyiz. Barış diplomasisinin merkezindeyiz. Türkiye'nin tavrı belli savaş istemiyoruz. Biz bölgemizde çatışma ve zulüm görmek istemiyoruz.
"SURİYE'YE DÜZENLİ SEFERLER DÜZENLENECEK"
Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrası Avrupa ülkelerinin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından büyük memnuniyet duyuyoruz.
Suriye Havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak. AJet şirketimiz Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça, inancımız odur ki bundan tüm komşuları, bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır.
Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.
Emeklilerimizin 4 bin lira olan bayram ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma gününden itibaren ödemeye başladık. 4 Haziran'a kadar 15,9 milyon emeklimize toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.
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