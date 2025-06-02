Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacım Putin, Zelenski ve Trump'ı konuk etmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. "Muhteşem bir buluşma oldu" diyen Erdoğan, en büyük arzusunun Putin-Zelenski-Trump zirvesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya geleyim, böylece İstanbul'u bir barış merkezi haline getirelim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"13-28 Mayıs 2023 seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biriydi. Türkiye'nin nasıl uçurumun kenarından döndüğü bugün açık olarak görülüyor. Düşünebiliyor musunuz, iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip, video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, kavganın baş aktörleri olarak manşetleri süslüyor.



Türkiye, terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun mihengi ve miğferi olacaktır. Gayemiz, ülkemizi kalkındırmak, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır.



Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.