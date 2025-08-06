Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkeolojik kazılarda dünyada ilk sıradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Uluslarararası Arkeoloji Sempozyomu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlardan çıkarılan her bir eser tarihin en kadim sayfalarına götürür. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir. Türk-İslam medeniyetinin en nadide eserlerle süslediğimiz Anadolu bir açık hava müzesidir. Milletçe biz bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla milli kültürümüzün istikametini de burada aramak zorundayız." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, arkeolojik kazılarda dünyada ilk sırada yer alıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değişimin bir sonraki adresi Haydarpaşa ve Sirkeci olacak. Anadolu Yakası önemli kültür-sanat alanına sahip olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'den bugüne kadar 13 binden fazla eseri ülkemize getirmeyi başardık." diye konuştu.

"ARKEOLOJİK KAZILARDA DÜNYADA İLK SIRADAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından özetle satır başları şöyle:

"Arkeolojide destan yazılıyor. İnsanlık tarihine eşsiz katkılar yapılıyor.

Türkiye, arkeolojik kazılarda dünyada ilk sırada yer alıyor.

Mağara kazılardan klasik dönem kentlerine uzanan her çalışmayla Anadolu'nun kadim geçmişi ortaya konuyor.

2023'te Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlaı arkoloji çalışmasını başlattık.

Ülkemizde son 7 yılda kazı başkanlığı sayısını 150'den 250'ye çıkardık.



Değişimin bir sonraki adresi Haydarpaşa ve Sirkeci olacak. Anadolu Yakası önemli kültür-sanat alanına sahip olacak.

Haydarpaşa Garı ve Sirkeci'de ulaşım sürerken tarih de yeniden hayat bulacak.

2002'den bugüne kadar 13 binden fazla eseri ülkemize getirmeyi başardık."