Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var

Dün sürecin nasıl geliştiğini, süreç boyunca Türkiye 'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim; Türkiye , unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdiğini de ifade etti.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına değinen Erdoğan, "Önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Böylece soykırımın yıkımın ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum." dedi.

"İSRAİL ATTIĞI İMZANIN ARKASINDA DURMALI" Erdoğan, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerektiğini de vurgulayıp "Bölgeyle, vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına son vermeli." diye konuştu. "MERKEZ BANKASI REZERVİ 183 MİLYAR DOLAR OLDU" Konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyonda düşüş devam ediyor, ihracatımız artıyor. Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor." dedi.

Rize Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileri ile akşam yemeğinde buluştu. Yemekten sonra bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye, her alanda yaptığımız atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Artık kendisine güvenen sözünün ağırlığı olan savunma sanayi başlığı olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği var. Bu tarihi ivmeyi artırarak sürdürmek başarı çıtamızı daha da yükseltmek mecburiyetindeyiz.

- Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müspet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Bölgemizde yaşanan çatışmalar küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve büyük ekonomiler arasında kızışan ticaret savaşları işimizi zorlaştırsa da hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyoruz.

- Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri seyahatlerimiz diğer konuların yanı sıra özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında da oldukça verimlidir. Türkiye’ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu orada bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müsaade edeceğiz.

- Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizimde başımıza artan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz.

- Ağızlarını açtıklarında yandık bittik diyerek millete karamsarlık zerk eden felaket tellallarına değil bu ülkeye inandınız bu devlete güvendiniz. Aramızdaki işte bu dayanışma sayesinde Türkiye’ye nice başarıları birlikte yaşattık.



-Her zaman söylüyorum ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığıyla, polemikle kavgayla bu işler yürütülmez. Ülke yönetmek çok ciddi bir iştir. Ciddiyetle yerine getirilmesi gereken ağır bir sorumluluktur. Biz bu sorumluluğu tam 23 yıldır aziz milletimizin de desteği ve duasıyla hakkıyla taşıyoruz. Hem ekonomide hem diplomaside hem de diğer alanlarda meselenin lafını değil icraatını yapıyoruz.



- Teknoloji ve internetin sunduğu yeni imkanlar önemli risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Özellikle gençlerimizin yeni nesil tehditlere daha fazla maruz kaldığını görüyoruz. Gençlerimizi ve aile kurumunu hedef alan dijital saldırıların dozu günden güne artıyor. Bunların en başında da yasa dışı şans oyunları, sanal bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türleri geliyor. Yuvalar yıkan, yavrularımızı bizden koparan, ocaklara ateş düşüren, bu tehlikelerle mücadele yalnızca devletin değil hepimizin asli görevidir."



Erdoğan, konuşmasının son bölümünde bu akşam A Milli Takım’ın Bulgaristan’a karşı oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde üstün başarılar dileyerek "Bizim çocuklardan milletçe hepimizi sevindirecek güzel bir skor bekliyoruz" ifadelerini kullandı.