Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kendi savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kendi savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Artık kendi savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik.

Herkesin sömürecek meta olarak batığı toplumları, biz sadece en şerefli mahlukat olan insan olarak gördük.

Artık tüm coğrafyalarda 'nin etkilerine şahitlik etmeye başladık.

Milli Savunma Üniversitemizden beklentimiz amaçlarımızın nakşedilmesidir. 

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerindeki mesajları kalbimize nakşetmeden makul bir duruş sergileyemeyiz.

Görev süreniz ve özel hayatınızın her anında böyle büyük bir davanın taşıyıcısı olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.

Değerli misafirler, dün Büyük Zafer'in 101. yılını büyük bir coşku ile kutladık. Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal'i ve tüm subaylarımızı saygıyla yad ediyorum. 

Sizlerin arasında çıkan yeni kahramanlar ise bu kutlu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır. İşte bu ortamda ecdadın emanetine halel getirmeden ülkemizi aydınlığa çıkarmak için müdahale ediyoruz.

Kendi köhne dünyalarını gerçek sanalar ise en büyük zararı kendi ülkesine veriyor.

Gençler hayallerinize ket vurmayın. Okulları ziyaretlerimde öğrencilere hep 4 ilke tavsiye ediyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir.

Okuyacaksınız ki insanlığın binlerce yıllık birikimine hakim olacaksınız."

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