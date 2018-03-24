Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun ve Ordu 6. Olağan İl kongrelerine katılıyor. Erdoğan kongre öncesinde dışarıda toplanan kalabalığa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Kimse Türk ordusuna, Türkiye'ye, 'Suriye'de istila hareketi yapıyor' diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir.

Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız.

Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle ve taktiklerle oradadır. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördüğü için Tel Rıfat'tan Münbiç'e, Telabyad'a, Resulayn'a kadar her yerde Türkiye'nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız.

Biz müttefiklerimiz başta olmak üzere herkes ile iyi ilişkiler istiyoruz ama birileri ısrarla gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırırsa kimseyi gözümüz görmez.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Gerekirse can vereceğiz, can alacağız, asla esir olmayacağız.

Kesinlikle hamaset yapmıyoruz, birileri hala bizim köşeye sıkışınca sineceğimizi sanabilir, emin olun çok yanılıyorlar.

Hepsi bizim kim olduğumuzu, ne yapabileceğimizi anlayacaklar. O güne kadar mücadelemiziher alanda kesintisiz vereceğiz.

Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesini açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitemizin kuruluşuyla ilgili karar, önceki gün Yükseköğretim Kurulumuzda alındı