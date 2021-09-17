Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa göç konusunda somut adım atmalı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış törenine katıldı.



Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

13 bin mühendisin çalıştığı Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesi Mayıs 2023'te bitecek. Akkuyu'daki tesis teknolojisiyle bu alandaki çalışmalarımıza katkılar sağlayacak. Amacımız ülkemize en kısa sürede ikinci ve üçüncü nükleer santral adımlarını atmak.

Irak, Suriye, Afganistan'daki trajediler karşısında bizim kadar ilkeli tutum sergileyen ülke yoktur. Türkiye üzerine yıkılan ağır sorumluluğu ilanihaye taşıyacak değil. Avrupa göç konusunda somut adım atmalı.

2023 dönüm noktası olacak, büyük ve güçlü Türkiye içi boş bir slogan değil. Siyaseti yalanla, iftirayla, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak, insanları kandırmaya çalışmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler.

Daha fazla demokrasi getireceğini söyleyenlerin geçmişte nasıl zulmettiklerini hatırlayın. Bu zihniyet yerli ve milli her adıma karşı çıkarak gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

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