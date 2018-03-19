Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Sözlerimin hemen başında bu sabah kaybettiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet siyaset ve millet hayatımıza yaptığı hizmetleri daima saygıyla hatırlayacağımız Hasan ağabeyimiz ilerleyen yaşına rağmen bitmeyen coşkuyla çalışmalarını sürdürüyordu. Mekanı cennet olsun inşallah diyoruz.

2002 yılı kasım ayında iktidara geldiğimizde milletimize Türkiye'yi eğitim sağlık adalet emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Ciddi değişikliklerle anayasamızı demokratikleştirirken diğer yandan da adalet sistemimizin alt yapısını güçlendirdik. AYM'ye bireysel başvuru hakkını getirmiş olmamız dahi hak arama yollarının genişletilmesi bakımından hukuk devrimidir. Ceza infaz kurumlarımızı da yeniledik modernize ettik. Ülkemizde adalet hizmetlerinin ruhuyla hak ettiği yere gelmesi için her türlü çabayı gösterdik gösteriyoruz.

''SINIRLARIMIZI KAPATIP KENDİ KEYFİMİZE BAKMADIK''

Türkiye, Fırat'ın kıyısında kaybolan kuzunun sorumluluğunu üzerinde taşıyan yöneticilere, bunun hesabını soracak hakimlere ve savcılara sahip olduğu müddetçe Allah'ın izniyle millet olarak kimse sırtımızı yere getiremez. Bu ülkede adaletin sadece binaların üzerinde yazılan kavram değil asıl olarak hayatın her anını kucaklayan bir ışık olduğunu göstereceğinize inanıyorum. Çevremizdeki komşularımızın başı dara düştüğünde birilerinin yaptığı gibi sınırlarımızı kapatıp kendi keyfimize bakmadık.

AB'YE: VERECEKSEN BU PARAYI VER BİZİ OYALAMA

Varna'daki AB Zirvesi'nde fotoğrafları önlerine koyacağız. Sığınmacılar için mali yardımı verecekseniz verin vermeyecekseniz dürüst olun diyeceğiz. Vereceksen ver. Buyur gel kampları gez çadır kentlerimizi gez. Vereceksen bu parayı ver bizi oyalama. Bu milletin onuru gururu var bizim gururumuzla oynayamazsın. Bunlar böyle alışmışlar. Kapılarında süründüreceklerini zannediyorlar. Türk milleti böyle bir millet değil. İkinci 3 milyar euroluk dilimi konuşuyorlar. Biz daha ilk dilimi tam olarak alabilmiş değiliz ki. Vermeyecekseniz dürüst olun. İlla proje diye ısrar edilmesini iyi niyetle bağdaştırmıyoruz. Bugün ülkemize karşı faaliyet gösteren ne kadar terör örgütü mensubu varsa hepsi Avrupa'da baş tacı edilirken silahlar verilirken işte Afrin'de olayı gördünüz.

''3622 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''

Afrin'de baktık ki bunlar dinlemiyor artık Hatay'a Kilis'e yapılan roket atışları neticesinde buraya girdik. Şu an itibarıyla 3622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Dün sabah 08.30 itibarıyla da son operasyon yapıldı. Şu anda da iş bitmedi. ÖSO bizim askerimizle birlikte oradaki el yapımı bomba bunların aramasını yapıyor. Bir gece ansızın gelebiliriz diye diyorduk geldik işi bu noktaya getirdik. Virgülü koyduk, inşallah şimdi nokta konacak. Bununla kalmayacağız tabii. Bunun uzantısı var. Onlar da hallolacak. Zira bizim derdimiz işgal değil. Bizim derdimiz bu teröristlere karşı o temizlik harekatını gerçekleştirmek ve bu teröristlerden ülkemize karşı olan tehdidi ortadan kaldırmak. Hedef o terör koridorunu ortadan kaldırmaktı.

AFRİN'DEN SONRA MENBİÇ MESAJI



Menbiç Ayn El Arab ve Tel Abyad Kamışlı şeklinde bu süreci devam ettireceğiz.

''BİR GECE ANSIZIN SİNCAR'A DA GİRERİZ''

Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, dedik ki 'Bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor.' Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Sizden önceki Irak merkezi yönetimlerine de bunları söyledik. Çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur.''