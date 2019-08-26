Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuşma yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçmişine sırtını dönen toplumlar kökleriyle bağı kopmuş ağaçlar gibi devrilmeye mahkumdur. Biz çağ kapayıp çağ açan bir milletiz. Tarih yazan, tarihe damga vuran bir millet olarak aynı başarıyı tarihimize sahip çıkma hususunda gösteremiyoruz. Gençliğimiz Ahlat'ı, Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Buraları tanırsanız Anadolu'yu tanırsınız. Burası Türkiye'nin tapusu addedilen bir şehirdir.

Nasıl kütüphanelerimizdeki nadide eserler hurda diye yabancılara satılmışsa Ahlat gibi yaşayan kütüphaneler de yıllarca umursanmadı. Anadolu'nun Orhun abideleri olarak bilinen tarihi eserleri UNESCO asıl listesine aldırmak için mücadele ediyoruz. İlçemizin tarihi kimliğini güçlendirecek faaliyetlere hız vereceğiz.

Hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Ne Haçlı artıklarının, ne Bizans heveslilerinin, terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz.