Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklendi.

Ana muhalefetin gündemin tam tersi hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemizi taşıma tezgahına düşmedi. Provokasyonlara gelmedi. 4 gündür milletimizin huzurunu kaçırma, kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. CHP marijinal sol örgütlerin oyuncağı haline gelmiştir." dedi.



İsrail'in Gazze'de yeniden soykırım yapmaya başladığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin katliamın sona ermesi için diploması trafiğini sürdürdüğünü belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;



"Netanyahu yönetimi ateşkesi bozarak soykırımlarına tekrar başladı. Gazze'de oluk oluk masum kanı döküyor. Sahur vaktinde düzenlenen saldırılarda 700'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu. Biz zalime kimliğine göre davrananlar gibi asla olmadık ve olmayacağız. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve katliamların son bulması için çok önemli bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.



İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor. Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Gazze'deki kardeşlerimize yönelik zulüm de payidar olmayacak kısa zamanda sona erecektir. Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de bu karanlık günler karada kalacaktır.

"MİLLETİMİZ CHP'NİN TEZGAHINA DÜŞMEDİ"

Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan, haksızlıktan yana olmayacak. Ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor. Suriye'de eski rejim artıklarının çıkardığı olayları bahane ederek ülkemizde mezhepçilik fitnesini alevlendirmek istediler. Alevi canlarımızı kışkırtarak kardeşliğimize adeta pusu kurmaya kalktılar.



Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemizi taşıma tezgahına düşmedi. Provokasyonlara gelmedi.



Bunla başarılı olamayınca bu sefer yolsuzluk operasyonu üzerinden milletimizi provoke etmeye çalıştılar. 4 gündür milletimizin huzurunu kaçırma, kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.



Çıkar şebekeleri CHP'yi yolsuzluk ve rüşvete bulaştırmıştır. Atatürk'ün partisi olduğunu övünenler Gazi'nin emanetini hırsızlara emanet etmişlerdir. Sağdan soldan balya balya paralar, dolarlar, avrolar fışkırıyor, yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor.

CHP marjinal sol örgütlerin oyuncağı olmuştur. Bakın şunu açık açık söylemeliyiz, yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma oyununun yanında yolsuzlukları ortaya çıkmıştır.



Marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suçlarını bastırmaya çalışıyorlar.

"SAYIN ÖZEL NEDEN KORKUYORSUNUZ"

Buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Sayın Özel, neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz, bu panik bu telaş niye, düne kadar şaibe yok diyordunuz?

Düne kadar şeffaflıktan dürüstlükten dem vuruyordunuz, ne oldu da dizleriniz titremeye başladı?

CHP yavuz hırsız misali suç bastırıyor. Sayın Özel vesayetten kendisini bir türlü kurtaramamıştır.

Şimdi kimi tasfiye edecek kimi sırtından hançerleyeceksiniz. Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız?

Ortaya dökülen bu pislikler sadece bizi ve milletimiz değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. Samimi CHP'li vatandaşlarımız da İSKİ skandalından 32 yıl sonra aynı rezilliklere tekrar şahit olmayı içlerine sindiremiyor.

CHP bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılarından temizlenmedikçe siyasi itibarını tekrar kazanamaz.



"MİLLİ İRADEYE PARMAK SALLAMA DÖNEMİ SONA ERDİ"

Sokaklara çıkarak milli iradeye parmak sallama dönemleri geride kalmıştır.

Türkiye demokratik bir ülkedir, cesaretiniz varsa bırakın demokrasi işlesin bırakın hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan kararını versin. Bırakın akla kara hukuk tarafından ortaya çıkarılsın.

Türkiye'de suç işleme özelliği olan imtiyazlı bir azınlık yoktur.

Türkiye üzerinden operasyon yapılmasına müsamaha göstermeyeceğiz."