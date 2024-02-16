Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim onlarla işimiz yok

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala siyasiler saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ordu mitinginde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha göstermiştir. Biz de önümüzdeki dönemde de Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar sakın ha bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Biz bizimle bir olan iri olan diri olan kardeş olanlarla beraber yürüdük bundan sonra da onlarla beraber yürüyeceğiz. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil sadece esere hizmete ihtiyacı var.

''ELİ İŞTE GÖZÜ OYNAŞTA OLANLARDAN NE PARTİLERİNE NE DE ŞEHİRLERİNE HAYIR GELİR''



Bizim şu anda Cumhur İttifakı'mız var AK Parti'miz var. Üyesi olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir.

''BİZ YOLA ÇIKTIKLARIMIZLA AYNEN YOLUMUZA DEVAM EDERİZ''

Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor; 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için hazır. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz tüm samimiyetimizle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın gayreti içindeyiz. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok. Ulaştırma Bakanıma talimat verdim yolu da süratle yapacaksın belediyeyi bekleme böylece şehir hastanemizle birlikte yolumuzda bitirmiş olalım.

''BİZ VARSAK DOĞALGAZ VAR, BİZ YOKSAK DOĞALGAZ YOK''

Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok.''

