Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, tüm Malatyalıları selamlayarak başladı. Adıyaman'a son ziyaretindeki sevgi ve coşkuları için tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Bu mübarek topraklarda yaşamış olan ve halen yaşayan gönül dünyamızın adeta kandillerini selamlıyorum. Ekmek teknesi işyerinde, tarlasında, bahçesinde rızkının peşinde koşan kardeşlerimi selamlıyorum" diye konuştu.

Vatandaşlara, "Adıyaman, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Adıyaman vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran ve "evet" yanıtı alan Erdoğan, "Maşallah. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttüysek şimdi de 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha ileriye götürmek istiyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Dün öyleydik, bugün de milletimize, Adıyaman'a hizmete talibiz. İşte bunun için 24 Haziran'da sizlerden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için bir kez daha destek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Dik dur eğilme Adıyaman seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Kardeşlerim, biz beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik" karşılığını verdi.



"Adıyaman, 24 Haziran'da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Adıyaman'ın bu coşkusunu, bu heyecanını gördükten sonra Allah'ın izniyle 24 Haziran'da, 24 Haziran akşamı sandıkları patlatacağımızdan eminim. Ben Adıyaman'da bunu her zaman gördüm. Allah'ın izniyle birinciler hep Adıyaman'dan çıktı ama bu defa bir başka çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.



"DARGINLIK, KIRGINLIK YOK. BİZ BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN SEVİYORUZ"



"Kararlıyız değil mi? Hiç şüphe yok değil mi? Adıyaman bunu başaracak değil mi?" şeklindeki sorusuna vatandaşların "Evet" yanıtını vermesi üzerine Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun. 5'te 5 değil mi? Şüphe var mı? Allah razı olsun. Bu süreçte dargınlık, kırgınlık yok, tamam mı? Bazen duyuyorum böyle dargınlık, kırgınlık filan olanlar var. Sakın ha dargınlık, kırgınlık yok. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz, Allah için seveceğiz. Makam, mevki, aşiret bunları koyalım bir kenara. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz, seveceğiz" ifadelerini kullandı.



Adıyaman'ın geçmişte yıllarca ihmal edildiğine, mahrumiyeti iliklerine kadar hisseden bir şehir olduğuna ve hizmetin kıymetini iyi bildiğine işaret eden Erdoğan, hükümetleri döneminde Adıyaman'a 14 katrilyon liralık destek ve yatırım yaptıklarını anımsattı.



Adıyaman'ın bunu hak ettiğini ve daha da hizmet yapacaklarını söyleyen Erdoğan, eğitimde 2 bin 865 yeni derslik yaptıklarını, tüm Adıyamanlı çocuklar okula gidebilsin diye ilköğretim öğrencilerine 207 trilyon lira eğitim desteği verdiklerini ifade etti.



Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce birisine Adıyaman'ın üniversitesi olacak dense inanırlar mıydı?" diye soran Erdoğan, Adıyaman'a üniversiteyi kurduklarını, şimdi de cazibesini artırmak için 6 bin 600 kişilik yüksek öğrenim yurtlarını da açtıklarını belirtti.



İlk etapta 750 kişilik olmak üzere iki yıl içinde yeni yurtlar açmaya devam edeceklerini anlatan Erdoğan, sağlıkta 400 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi ile birlikte 15'i hastane olmak üzere toplam 44 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını söyledi.



Erdoğan, inşası süren 11 tesisin yanı sıra 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile 15 sağlık tesisinin de proje ve ihale aşamasında olduğunu ifade etti.



Sosyal yardımlarda 16 yılda toplam 2,5 katrilyon liralık kaynak aktararak Adıyamanlı muhtaçların, şehit yakınlarının, engellilerin, yaşlıların yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, TOKİ aracılığıyla Adıyaman'da 4 bin 300 konut projesini hayata geçirdiklerini, 23 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu da 228 kilometreye çıkardıklarını söyledi.



Kahtalı vatandaşların kendisini ilçelerine davet etmesi üzerine Erdoğan, akşam İstanbul'da iftar programına katılacağını, seçimlerden sonra Kahta'ya da gelebileceğini bildirdi.



Adıyaman ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nün abide bir eser olduğunu, bağlantı yollarının da yapılmasıyla daha güzel olacağını belirten Erdoğan, çeşitli ebatlarda 20 köprüyü de Adıyaman'a kazandırdıklarını anlattı.



Yapımı devam eden Kahta-Narince-Nissibi yolu projesinin bir parçası olan Kahta Köprüsü'nün de bitmek üzere olduğunu, projenin tamamını iki yıl içerisinde hizmete alacaklarını kaydeden Erdoğan, Besni-Araban-Gaziantep yolu ile Gölbaşı-Tut yolunun da bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik. 24 Haziran'da sizlerden yeniden hizmet için yatırım için bir kez daha destek istiyoruz. 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?

''BU SÜREÇTE DARGINLIK KIRGINLIK YOK''

Bu süreçte dargınlık kırgınlık yok. Bazen duyuyorum dargınlık kırgınlık olanlar var. Makam mevki aşiret bunları koyalım bir kenara. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz seveceğiz. Adıyaman'a 14 katrilyon liralık destek ve yatırım yaptık. Nankörler de bitmez sizin gibi gerçekten efendiler de bitmez. TOKİ aracılığıyla Adıyaman'da 4 bin 300 konut projesini hayata geçirdik.

''SEÇİMLERDEN SONRA İNŞALLAH KAHTA'YA DA GELİRİZ''



Bu akşam İstanbul'da tüm özel halk otobüsçüleri ile iftar yapacağız. Sözüm var seçimlerden sonra nasıl Sincik'e Gerger'e geldiysek inşallah Kahta'ya da geliriz. Kahta Köprüsü de bitmek üzere. Bu projenin tamamını 2 yıl içerisinde hizmete alıyoruz.

''ADIYAMAN'I HIZLI TRENE KAVUŞTURACAĞIZ''

Hızlı tren projelerimizin içinde Adıyaman da var. Maalesef ana muhalefet partisinin adayı 'Yüksek hızlı treni yapıp da ne yapacaksın?' diyor. Bunların hayatları boyunca bir dikili ağaçları yok. Yatırım bizim işimiz. Adıyaman'ı hızlı trene kavuşturacağız. Adıyaman Havalimanımıza yeni bir terminal binası yaptık.



''TÜTÜNE KARŞI OLSAM DA BU ÜRÜNÜN TİCARİ ÖNEMİNİ GÖRMEZDEN GELMİYORUM''

Adıyamanlı çiftçilerimize 1,2 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal çiftçilere bir şey vermiyor diyordun. Bunlar ne? Bunları biz verdik Bay Kemal sen vermedin. Tütün meselesi... Adıyaman'ın tarihinde tütün önemli bir yere sahip. Şahsen tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini görmezden gelmiyorum. Ama yine de tavsiye ediyorum sakın sigara içmeyin.

''SEN AKTİF İÇİCİ OLUYORSUN O PASİF İÇİCİ OLUYOR''

Erkekler hanımlara zulmetmeyin. Sen aktif içici oluyorsun o pasif içici oluyor ama zararı benim hanım kardeşlerim görüyor. Geçmişte tütünün 1 gramının satışı dahi yasakken gerekli düzenlemeyi yapıp tütünün değerinden satılabilmesine biz imkam sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Arkadaşlar 24 Haziran'dan sonra bu konuda çalışmalarını yapıyorlar.

''OY NAMUSTUR, OYUNUZA SAHİP ÇIKIN''

Kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz. Oy namustur, oyunuza sahip çıkın.



''ANA MUHALEFETİN PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİ PAZARA ÇIKARDI''

Ana muhalefetin partisi bir süre önce milletvekillerini pazara çıkardı. 15 tane milletvekili pazara çıktı. 15 milletvekilini birden paket yapıp bir başka partiye servis etti. Milletvekillerinin şaşkın yüzleri hala gözlerimin önünde. 23 Nisan'da Meclis'e gittiğimde bu milletvekillerinin kendilerini saklamaya çalıştıklarını gördüm. Yapılan işin ne kadar utanç verici olduğunu onlar da biliyorlardı. Hepsi bir araya gelip seçimde bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla biz 1989 yılındaki ilk adaylığımızdan beri mücadele ediyoruz. Onun için de hesabı da hesap yapanı da anında tanırız. Sahada seçmenini ona buna peşkeş çeken bir partinin, ülkenin yönetiminde iddiası zaten yok demektir. Kafalarındaki 40 tilki artık 24 Haziran'da başka yere kaçacak. Yakında bunların hepsinin de kuyrukları birbirine dolanacak.

''TOPUNUZ GELİN''

Benimle ilgili yurtdışında özellikle Almanya'da yapılanları duyuyorsunuz değil mi? Topunuz gelin. Avrupalı Adıyamanlı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. (CHP) Genel Başkanı dahil pek çok sözcüsü 'Şu parti illa barajı geçmeli' diyerek adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçsin dedikleri parti bu ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır.

''SAYIN MUHARREM İNCE İNCE EDİRNE'YE GİTTİN''

Şimdi cezaevinden aday olan bu zatı (Selahattin Demirtaş'ı) ziyaret etmiş. Muharrem... Sayın Muharrem ince ince Edirne'ye gittin. Peki bu Diyarbakır'da yapılan 7 Haziran seçimlerinden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Serbest bırakılması gerekiyormuş. Bu ülkede hukuk var. 53 tane Kürt kardeşimi orada öldürdüler. Yasin Börü'nün hesabını veremezsiniz. Yargı tecelli edecektir. Gereği neyse o olacaktır. Bunlar sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyordu. 6-7 Ekim'de insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar değil miydi? Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Belediye başkanları, seçildikleri yere hizmet etmek yerine devletin kendilerine tahsis ettiği aracı gereci, parayı götürüp örgüte, dağa gönderiyordu. Teşkilatları derseniz örgüt adına dağa adam toplama ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri haline gelmişti. Böyle bir partinin illa Meclis'te olmasını ülkemizde sadece bir PKK istiyor bir de CHP.



''ANA MUHALEFET PARTİSİNİN ADAYI ASLINDA KOMİK BİR ADAM''

Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyoruz, bir kısmını zaten hiç zikretmiyorum, onlar cumhurbaşkanlığına değil sadece isimlerini oy pusulasına yazdırmaya aday. Geriye kala kala ana muhalefet partisinin adayı kalıyor. Onu da bir süredir meydanlarda, televizyonlarda seyrediyorsunuz. Aslında komik bir adam. Kimi zaman yalan dolanla kimi zaman atıp tutarak insana hoş vakit geçirtiyor. Ama asıl soru şu, böyle kişiye ülkenin yönetimi emanet edilir mi?



Şimdi çıkmış AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'dan icazet almışım. Sayın Muharrem iddiayı ispat iddia sahibine aittir. Eğer Pensilvanya'dan icazet almışsam bunu ispat etmek senin görevin edemezsen namertsin dedim. Şu ana kadar bir ses var mı? Tuttu bir kitaptan bir satır. O kitabın yazarı bu somut bir şey değil dedi katılmıyorum dedi. Ey milletim aziz milletim benim bu güzel ülkemi yalanla dolanla siyaset yapanlara mı teslim edeceksiniz? Kendisine dava açtım. Yargıda hesabını versin. Biz icazeti halkımızdan aldık Pensilvanya'dan değil. Haddini bil kiminle ne konuşacağını çok iyi bil. Şimdi mahkemede hesabını ver.''