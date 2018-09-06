Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Benin Cumhurbaşkanı Talon, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Benin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin "kalitesinden" son derece memnun olduğunu belirten Talon, "Türkiye'nin kalkınmaya devam etmesi bizim arzumuz. Türkiye'nin kalkınmasının da Afrika'ya bir etkisi olmasını bekliyoruz. Çünkü, Türkiye'nin çok ciddi bir birikimi ve uzmanlığı var. Afrika'nın da bundan faydalanması lazım." ifadesini kullandı.



"Benin, kendini Türkiye'nin dostu olarak görmektedir." diyen Talon, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunun yeterli düzeyde olmadığını aktardı. Talon, Benin'in küçük bir ülke olduğunu ve bu nedenle kalkınmak için her şeye ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.



Benin Cumhurbaşkanı Talon, ülkesinde kalkınma için uzmanlığa ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Benin'de Türk firmalarını ağırlamak, misafir etmek istiyoruz." dedi.



Talon, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Türk firmalarının Benin'de yapabilecekleri ilişkileri özellikle konuştukları için çok memnun olduğunu belirterek, "Kazan-kazan prensibine bağlı olarak bu çalışmayı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Dünya ekonomik sisteminin dengeli olmasının önemli olduğuna işaret eden Talon, "Küresel ekonomik yönelimin veya kararların paylaşılmış bir şekilde verilmesi ve ortaya çıkması gerekiyor. Güç dengesinin, küçükleri koruduğu bir dünya yapısı görmek istiyoruz." diye konuştu.



Talon, kısa bir sürede Türkiye'de bir "Benin Günü" organize edileceğini bilgisini paylaşarak, Türk şirket yöneticileriyle bir araya gelerek ülkesinin potansiyelini ve gerçekleştirdikleri reformları aktaracaklarını bildirdi.



Afrika'nın yatırım için risk anlamında yanlış değerlendirildiğine işaret eden Talon, bu nedenle şirket yöneticileriyle doğru iletişimin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Talon, Benin'in reform anlamında çok büyük mesafe katettiğine dikkati çekerek, Benin'in iş dünyası için avantajlı bir Afrika ülkesi olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk finans kuruluşları nezdinde Benin için girişimlerde bulunmasını rica ettiğini belirten Talon, "Türk lirasının üzerinde büyük bir baskı var. Türkiye zor bir dönemden geçiyor ancak bu dinamizmin sona ermesi için de bir sebep değildir." ifadesini kullandı.



Birkaç gün içinde Benin Maliye Bakanı'nın Türkiye'ye geleceğini ve devam eden projeleri olan firmalarla görüşeceğini aktaran Talon, 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkelerine beklediğini sözlerine ekledi.