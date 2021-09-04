Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir.

''BAŞKA RİZE, KARADENİZ VE TÜRKİYE YOK''

Rant hırsına cehalete buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başka Rize, Karadeniz, Türkiye yok. Elimizdeki potansiyellerin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de bir kesim var 19 yılda siz ne yaptınız ki diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak ne kendisi ne evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Türkiye'nin 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin kendisidir. Bay Kemal'e sesleniyorum; gelin de Rize'yi görün dikili bir ağacınız yok.

''TERÖR KORİDORUNU YIKTIK, ATTIK''



Sınır güvenliğimizi tahkim ederek güneyimizi kuşatmayı hedefleyen terör koridorunu yıktık, attık.''

