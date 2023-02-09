Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 3 aylık OHAL ilanını yapacağız

Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e indi.



Buradaki incelemelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 14 bin 14, yaralı sayısının 63 bin 794 olduğunu açıkladı.

3 soruda OHAL süreci: Olağanüstü hal (OHAL) nedir, nasıl uygulanır? OHAL ilan edilince ne olur, süreç nasıl işler? Haberi Görüntüle

''Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak.'' diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



''Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz var. Gelecek konteynerleri 10 ile dağıtacağız.



Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir. Bugün Meclis'te 3 aylık OHAL ilanını yapacağız. Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla OHAL yürürlüğe girmiş olacak. Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır''