Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonrası bizim için çok hassas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'daki konuşmasından satır başları:

"Genelde sergi ve bienaller kapalı mekanlarda icra ediliyor. Sanat eserlerini dört duvar arasına hapseden bu anlayış, estetiği öldürmenin yanında çoğu zaman eserlerin geniş kitlelere ulaşmasına da mani oluyor. "

"Kendi alanında bir ilk olan, 600 sanatçının eserlerini barındıran bienal, geleneksel sanatlarımızın tanıtımında önemli rol oynayacak."

"45 gün boyunca düzenlenecek sergi, panel ,seminer ve konferansların şehrimizin kültür hayatına zenginlik katacağına inanıyorum."

"Biz eriye eriye buraya geldik. 19. asrın başlarında 5 milyon kilometre alana sahiptik. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bundan sonrası bizim için çok hassas."

"Tarihi camilerin bir kısmı müzeye, bir kimi depoya, bir kısmı da ahıra çevrildi. Tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edildi."

"Kendi mecrasında topluma kazandıran sanatçılarımız dışlanmıştır. Gezi'de yaptıklarını, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere destek vermeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Sanatçılarımızın, ülkemiz için canını vermeye göze alan Mehmetçik'imize moral vermesine bile izin vermediler. Sırf milli ve yerli bir duruş sergiler, moral verdiler diye, o sanatçılarımıza edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen, mahalle kabadayılarından farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir."

"Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan, bunların diktasına boyun eğmeyen sanatçılarımıza yönelik en şiddetli saldırılar bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçılarımızın bu çevrelerce nasıl hedef gösterildiğini gayet iyi biliyoruz. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa, sokak terörüne prim vermedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

"Sanatı olmayan bir milletin şah damarı kopmuş demektir"