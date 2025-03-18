Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhyurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çanakkale destanını yazan kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Tarihin gördüğü en kalabalık Haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar, Çanakkale'yi geçemediler. Çanakkale'de bir kez daha görüldü ki hiçbir silah vatan sevgisine galip gelemez.

Çanakkale zaferi ile şu hakikat bir kez daha tecessüm etmiştir. Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır. Başka hiçbir milletin boyunduruğu altına girmemektir. Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz. Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz.



Çanakkale şehitlerin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız. Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. El ele gönül gönüle omuz omuza vererek barış, kalkınma ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılı'nı inşallah beraber inşa edeceğiz.