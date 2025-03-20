Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yargının iddialarına yanıt veremiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Önceki Dönemi Milletvekilleri İftar Programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalanların ve engel olmayanların er ya da geç insanlık önünde hesap vereceğini söyledi.

Erdoğan, "Barbar sürüsünün saldırılarında 500'den fazla Filistinli daha şehit oldu. Döktükleri masumların kanında boğulacaklar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'yi son iki asırdır sıkıştırıldığı siyasi, ekonomik ve sosyal cendereden çıkartan demokrasi ve altyapı atılımlarını gerçekleştirmenin AK Parti'li kadrolara nasip olduğunu belirterek eser ve hizmet siyaseti sayesinde AK Parti'ye oy versin vermesin bu ülkede yaşayan herkesin hayatına dokunmayı başardıklarını söyledi.

Bayrak yarışında geride kalanların oyunun dışına çıkmadığını ifade eden Erdoğan, "Sadece zaferin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşmak, bunun için nefesleniyor. Ayrıca parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini, gayretini ve tecrübesini heba edecek lükse sahip değiliz. Nitekim önceki dönem milletvekillerimizin bir kısmı gerek genel merkezimizde gerek il teşkilatlarımızda gerekse bürokraside çeşitli mevkilerde hizmetlerine devam ediyor. AK Parti'ye aidiyet, son nefese kadar sahip çıkılacak, nesilden nesile gururla aktarılacak onurlu bir mirastır." diye konuştu.

İBB SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ İLK DEĞERLENDİRME



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü İBB soruşturmasıyla ilgili olarak CHP'nin yargının iddialarına yanıt veremediğini belirtti.



Erdoğan, "Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. Bizim ne şahsen, ne parti, ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok." diye konuştu.