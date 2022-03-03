Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha 2023'teki adaylarının adını koyabilmiş değiller

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti olarak Ankara bizim için daima özel ve kritik bir yer olmuştur. İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları gözleri umutla parıldayan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla çınlayacak.

Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma mücadelesini de yine milletimizle nihayete ulaştıracağız. Partimizi mensubu olduğu davanını şuurunda, üstlendiği sorumluluğun farkında, birikimi ve gayretiyle kendini buna adamış teşkilat mensuplarıyla beraber bugünlere getirdik.

Önümüzdeki seçimlere de bugünkilere kadar gösterilenlerden çok daha büyük bir gayret ve çalışma bekliyorum. Bu süreçte ülkemizin elde edeceği kazanımlar veya uğrayacağı kayıplar sadece AK Parti'nin, AK Partililerin olmayacaktır.

"UKRAYNA-RUSYA'DAN İBRET ALACAĞIZ"

Ukrayna-Rusya arasındaki durumu görüyorsunuz değil mi? Bizler bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi ülkemizin 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakarlıklar sayesinde geldiği yeri, dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, askeri olarak en iyilerin arasına girerek taçlandırmaktır.

"DİŞE DOKUNUR HİÇBİR TEKLİF ORTAYA KOYAMIYORLAR"

28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler, o masaya oturtma cesareti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur hiçbir teklif ortaya koyamıyor. Çünkü bunların bir araya geliş gayesi, ülkenin ve milletin sorunlarını çözmek, vizyonumuzu genişletmek değildir. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin felaketine de neden olsa kendilerine uygun olan gündemi uygulamaktır. Siyasette proje milli iradeye saygısızlıktır. Hatta milli iradaye tehdittir.

Biz hayatımızın hiçbir döneminde siyasette rekabetten kaçınmadık. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, 15 Temmuz'la başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler.

Bunlar milli geliri üç katına çıkardı, biz beş katına çıkaracağız dediler mi? Altılılardan hiç böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar istihdamı 30 milyona çıkardı biz 35 milyona çıkaracağız deseler ki eyvallah.

Ama bunlar diyorlarki biz AK Parti'nin yaptığı her eseri yıkacağız. Diyorlar ki AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı her şeyden vazgeçeceğiz. Bunlarda utanmak yok.

18 Mart inşallah, Çanakkale Köprüsü'yle ilgili adımı atacağız. Ellerinden gelse, bu köprüyü bile yıkacağız derler.

Türkiye'nin hazine değerinde yıllarını kısır hesaplarla geçirenler aradan geçen zamana rağmen arpa boyu yol alamadı. Bölgemizde hiçbir hadisenin, krizin Türkiye'den bağımsız olmadığı inkar edilemeyecek bir gerçektir.

"DAHA ADAYLARININ ADINI KOYABİLMİŞ DEĞİLLER"

Geçtiğimiz yılın başında kendimiz yeni anayasa çalışması başlattık. CHP başta olmak üzere diğer partilere de kendi metinlerini hazırlamaları çağrısında bulunmuştuk. Ancak hiçbirinden ses seda çıkmadı. Biz kendi taslağımızı hazırladık ve bekledik. Şimdi kendileri hazırlamışlar. Hazırladıkları ne biliyor musunuz? Eskiye dönüş. Sadece bu örnek bile muhalefetin ön alıcı bir politika geliştiremeyeceğini ortaya koymak için yeterli bir örnek.

Biz Türkiye'yi bu hastalıktan kurtarmak için 20 yılımızı harcadık. Şimdi bunlar filmi geriye sardırıp eskiye dönelim diyorlar. Yok öyle şey.

Daha 2023'teki adaylarının adını koyabilmiş değiller. Teklif ettikleri sistem ise daha Cumhurbaşkanını adını koyamayacak kadar pespayedir. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselsini nasıl biz çözdüysek, bundan sonrada çözüm adresi biziz.