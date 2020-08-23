Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz.

Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir. Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir.

Artık gizlemeye gerek duymadıkları cüretkarlıkla her türlü askeri ekonomik sosyal kargaşayı kullanıyorlar. Milletimiz 7 yılı aşkın süredir milli iradenin demokrasinin yanında yer alarak bu oyunları bozmuştur. Geçmişte aldıkları derslerden yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri anlaşılıyor. Gelin uçak gemisi de inşa edelim. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Giresun'da şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı. Yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı aramalar devam ediyor. Kurtarılanlar 150'ye yakındı. Rize'de sel felaketi vardı. Orada da yaralılar var. Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız. Ben hemen İçişleri Bakanımı aynı şekilde Bekir Pakdemirli Murat Kurum bakanınımı bölgeye gönderdim. Bakanlarım biz bunu yaşamadık diyorlar.''



VİDEO: KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ NASIL ÖNLENİR?